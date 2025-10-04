Nach Unfall mit Fahrerflucht: Junger Mann starb!

Traurige Nachrichten aus der Innsbrucker Klinik: Ein 20-jähriger Einheimischer, der vor zwei Wochen bei einem Unfall mit Fahrerflucht in Thaur (Bezirk Innsbruck-Land) schwerste Verletzungen erlitten hatte, verstarb am Freitag. Der mutmaßliche Lenker konnte damals rasch ausgeforscht werden – kriminalpolizeiliche Ermittlungen laufen.
Ereignet hatte sich der Unfall in der Nacht auf den 20. September, gegen 3.20 Uhr, in der Solegasse in Thaur. „Ein 20-jähriger Österreicher und seine 24-jährige Begleiterin wurden dort von einem Auto erfasst und verletzt“, hieß es damals im Polizeibericht. Die Frau wurde ins Krankenhaus nach Hall, der Mann in die Innsbrucker Klinik gebracht.
Unfalllenker wendete und raste davon
Brisant: Der Unfalllenker ergriff die Flucht. Ein Zeuge habe damals angegeben, gemeinsam mit den beiden zuvor mit einem Taxi von Absam nach Thaur gefahren zu sein. Als das Taxi bei der Isserbrücke anhielt und er ausstieg, habe er plötzlich einen lauten Zusammenprall gehört. Kurz darauf sah er die beiden Personen verletzt auf der Fahrbahn liegen.
Der Zeuge versuchte den Lenker durch Schläge auf die Seitenscheibe zum Anhalten zu bewegen, dieser fuhr jedoch mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Absam davon.
Die Ermittler damals nach dem Unfall
„In unmittelbarer Nähe bemerkte der Zeuge einen schwarzen SUV mit ukrainischem Kennzeichen, der vor den Verletzten gewendet hatte. Der Zeuge versuchte den Lenker durch Schläge auf die Seitenscheibe zum Anhalten zu bewegen, dieser fuhr jedoch mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Absam davon“, so die Ermittler damals weiter.
Im Zuge der Ermittlungen konnte die Polizei damals noch am selben Tag den mutmaßlichen Lenker und den gesuchten SUV mit ukrainischem Kennzeichen ausforschen. Gegen den Verdächtigen wird kriminalpolizeilich ermittelt. Erschwerend kommt nun hinzu, dass das 20-jährige Unfallopfer den Kampf gegen den Tod mittlerweile verloren hat.
Verletzungen waren zu schwer
Wie die Polizei am Samstag berichtete, erlag der junge Mann am Freitag in der Innsbrucker Klinik seinen schweren Verletzungen. Eine gerichtliche Obduktion wurde angeordnet.
