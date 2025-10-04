Nach Unfall mit Fahrerflucht: Junger Mann starb!

Unfalllenker wendete und raste davon

Brisant: Der Unfalllenker ergriff die Flucht. Ein Zeuge habe damals angegeben, gemeinsam mit den beiden zuvor mit einem Taxi von Absam nach Thaur gefahren zu sein. Als das Taxi bei der Isserbrücke anhielt und er ausstieg, habe er plötzlich einen lauten Zusammenprall gehört. Kurz darauf sah er die beiden Personen verletzt auf der Fahrbahn liegen.