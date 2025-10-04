Wien: Razzien gegen illegale Wohnungsprostitution!

Zehn Frauen wurden festgenommen

Besonders brisant: Die meisten dieser Objekte waren Kurzzeitapartments, die nur für wenige Tage angemietet wurden. Gegen mehrere Vermieter und Eigentümer wird nun ermittelt – sie sollen ihre Wohnungen wissentlich für illegale Prostitution zur Verfügung gestellt haben. Zehn Frauen wurden zudem wegen illegalen Aufenthalts in Österreich festgenommen.