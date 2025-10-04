Vorteilswelt
Polizei zieht Bilanz

Wien: Razzien gegen illegale Wohnungsprostitution!

Wien
04.10.2025 14:30
Im Jahr 2025 wurden bisher von der Landespolizeidirektion Wien 68 Schwerpunktaktionen in Bezug ...
Im Jahr 2025 wurden bisher von der Landespolizeidirektion Wien 68 Schwerpunktaktionen in Bezug auf Privatwohnungen, in denen illegale Prostitution betrieben wird, durchgeführt

Die Wiener Polizei zieht eine harte Bilanz: Im Jahr 2025 wurden bereits 68 Schwerpunktaktionen gegen illegale Prostitution in Privatwohnungen durchgeführt – und die Ergebnisse sind alarmierend ...

Insgesamt kontrollierten die Beamten 200 Wohnungen, in denen Frauen ohne Genehmigung ihre Dienste anboten. Dabei gab es 570 Anzeigen wegen Verstößen gegen das Wiener Prostitutionsgesetz.

Polizeijuristen als Schnellrichter vor Ort
Strafen in Höhe von rund 190.000 Euro wurden von Polizeijuristen als Schnellrichter direkt vor Ort ausgesprochen. In 39 Fällen wurden die Wohnungen sogar sofort geschlossen und versiegelt.

Zehn Frauen wurden festgenommen
Besonders brisant: Die meisten dieser Objekte waren Kurzzeitapartments, die nur für wenige Tage angemietet wurden. Gegen mehrere Vermieter und Eigentümer wird nun ermittelt – sie sollen ihre Wohnungen wissentlich für illegale Prostitution zur Verfügung gestellt haben. Zehn Frauen wurden zudem wegen illegalen Aufenthalts in Österreich festgenommen.

„Es wird mit dem Magistrat der Stadt Wien kooperiert, um gezielt gegen illegale Wohnungsprostitution in Kurzzeitapartments vorzugehen“, teilt die Wiener Polizei in einer Aussendung am Samstag mit.

