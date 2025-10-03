Vorteilswelt
Aktionstag in Graz

Großes Interesse an Lehren – aber weniger Stellen

Steiermark
03.10.2025 18:00
Rita möchte einen handwerklichen Beruf erlernen.
Rita möchte einen handwerklichen Beruf erlernen.(Bild: Jürgen Fuchs)

Beim Tag der Lehrberufe in Graz haben Hunderte junge Steirer in ihre künftige Karriere hineingeschnuppert. Handwerkliche Berufe sind nach wie vor am gefragtesten. Aktuell ist der Lehrlingsmarkt aber angespannt.

Mehrere Hundert Schüler fanden am Freitag den Weg auf den Grazer Hauptplatz. Grund dafür war der steirische Tag der Lehrberufe, bei dem sich zahlreiche Jugendliche über die verschiedenen Möglichkeiten für ihre Zukunft informieren und diverse Berufsfelder entdecken konnten.

Dabei machten Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) und WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk vor allem auf die Wichtigkeit der Lehre aufmerksam: „Eine Lehre ist ein Karrieresprungbrett. Die heutige Veranstaltung gibt Jugendlichen bei der Suche nach dem richtigen Beruf Orientierung“, sind sich die beiden einig.

Egal ob Tischler, Friseur oder Koch – am Aktionstag war für jeden etwas dabei. „Ich möchte einen handwerklichen Beruf lernen. Vielleicht Tischlerin“, erzählt die 14-jährige Rita, während sie die Maurerkelle schwingt. Warum sie eine Lehre machen will? „Sie ist einfach eine Macherin“, ist sich ihre Mama sicher. Für die beiden war der Aktionstag die perfekte Gelegenheit, Infos zu steirischen Lehrstellen zu sammeln.

„Lehrlingsmarkt hat sich deutlich gedreht“
Mehr als 4800 steirische Betriebe bilden Lehrlinge aus. Die meisten Jugendlichen lernen aber in der Landeshauptstadt: „Graz ist die Lehrlingshochburg der Steiermark“, weiß Herk.

Im Vorjahr gab es steiermarkweit einen leichten Rückgang bei den Lehrlingszahlen, was aber auch an der demografischen Entwicklung liege, heißt es seitens Wirtschaftskammer. Heuer ist der Lehrlingsmarkt grundsätzlich etwas angespannter als in den Vorjahren. So betonte der steirische AMS-Chef Karl-Heinz Snobe kürzlich angesichts aktueller Arbeitslosenzahlen: „Der Lehrlingsmarkt hat sich deutlich gedreht.“

Lesen Sie auch:
Der steirischer AMS-Chef Karl-Heinz Snobe hat keine Entwarnung für den Arbeitsmarkt.
Neue AMS-Zahlen zeigen
Immer mehr Steirer müssen um Jobs zittern
01.10.2025

Beim AMS waren im September 30 Prozent weniger Lehrstellen gemeldet als im Jahr zuvor, im Gegenzug gibt es ein Viertel mehr Lehrstellensuchende. Das größte Potenzial für junge Menschen in der Steiermark ortet Snobe weiterhin in handwerklichen bzw. technischen Berufen, aber etwa auch in der Gastronomie und im Bereich Pflege und Gesundheit.

Porträt von Michaela Holzinger
Michaela Holzinger
Porträt von Hannes Baumgartner
Hannes Baumgartner
