Großes Interesse an Lehren – aber weniger Stellen

Egal ob Tischler, Friseur oder Koch – am Aktionstag war für jeden etwas dabei. „Ich möchte einen handwerklichen Beruf lernen. Vielleicht Tischlerin“, erzählt die 14-jährige Rita, während sie die Maurerkelle schwingt. Warum sie eine Lehre machen will? „Sie ist einfach eine Macherin“, ist sich ihre Mama sicher. Für die beiden war der Aktionstag die perfekte Gelegenheit, Infos zu steirischen Lehrstellen zu sammeln.