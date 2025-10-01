Immer mehr Steirer müssen um Jobs zittern

Wenn auch die Lage am Arbeitsmarkt im ganzen Land trüb ist, gibt es durchaus regionale Lichtblicke: „Vor allem der Zentralraum Weiz mit seinen sehr potenten Betrieben, da wird auch nach wie vor Personal eingestellt“, sagt Snobe und setzt nach: „Stärker unter Druck ist etwa die Industrie und Produktion im Großraum Graz, bis runter nach Leibnitz, wo es viel Handelsunternehmen gibt.“ Durchaus positive Signale gebe es auch noch im Raum Judenburg und Mürzzuschlag.