Schwarz statt Türkis | Un-Umweltminister

Un-Umweltminister. Unrühmlicher Vorkämpfer am Weg zurück ist ausgerechnet der aktuelle Umweltminister. Norbert Totschnig beweist regelmäßig, dass er eher ein Un-Umweltminister ist. Die Klimaziele will er, obwohl im Dreier-Koalitionspakt festgeschrieben, unbedingt aufweichen, viele weitere Maßnahmen aus der Vorgängerregierung, der Totschnig als Landwirtschaftsminister bereits angehört hat, werden abgeschafft oder zumindest deutlich eingeschränkt. Neueste Maßnahme: Er kürzt das von seiner grünen Vorgängerin Leonore Gewessler ins Leben gerufene Programm „Raus aus Öl und Gas“ drastisch. Statt bisher 3,6 Milliarden Euro bzw. einer Förderquote von 75 Prozent etwa bei einem Heizkesseltausch liegen ab 2026 insgesamt 1,8 Milliarden Euro, also die Hälfte, im Topf. Fein. Dann kaufen wir eben nicht den heimischen Bauern Holz in Form von Pellets ab, sondern lieber den Russen oder Amerikanern ihr Gas oder verfeuern weiter Heizöl. Zurück in die Steinzeit!