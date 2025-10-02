Neue Frontfrau für Girl-Band vor großer Rückkehr

Vizemeister Kufstein ist auswärts heute (19) ein echter Prüfstein, ehe am Wochenende zwei Heimspiele im leicht sanierten Sportzentrum Mitte (Boden, Tische und Kameras neu) anstehen. „Es wird eine ganz schwierige Saison, aber die Jungen sollen lernen. Wir sind sehr stolz auf sie, werden von anderen Klubs um unseren Nachwuchs beneidet“, meint UTTC-Boss Walter Windischbauer. Der für Li-Kath auch als Taxifahrer fungiert, sie höchstselbst vorm Match vom Flughafen abholte. Die Defensivspezialistin selbst ist indes trotz Außenseiterrolle zuversichtlich: „Ich erhoffe mir alles Gute für die Mädels und werde alles geben, dass wir gewinnen!“