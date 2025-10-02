Vorteilswelt
Tischtennis

Neue Frontfrau für Girl-Band vor großer Rückkehr

Salzburg
02.10.2025 13:00
Die neue Frontfrau Ran Li-Kath führt die Girl-Band mit Julia Dür, Vanessa Tang und Sophia ...
Die neue Frontfrau Ran Li-Kath führt die Girl-Band mit Julia Dür, Vanessa Tang und Sophia Pichler (von links nach rechts an).(Bild: UTTC Salzburg)

Über 60 Jahre musste Tischtennis-Salzburg darauf warten. Heute startet Aufsteiger UTTC Salzburg erstmals seit den 1960er Jahren wieder in eine Bundesliga-Saison der Frauen. Was neu ist? Die Frontfrau! 

0 Kommentare

Nach dem Rückzug von Melanie Welkhammer holte man über Vermittlung der sechsfachen Olympiateilnehmerin Liu Jia die Deutsch-Chinesin Ran Li-Kath, die mit Anfang 40 noch eine neue Herausforderung gesucht hat. Die übrige Girl-Band, bestehend aus Julia Dür, Vanessa Tang und Sophia Pichler, ist gemeinsam etwa gleich alt wie die deutsche Serienmeisterin mit Eastside Berlin, die seit 25 Jahren eben dort lebt.

Vizemeister Kufstein ist auswärts heute (19) ein echter Prüfstein, ehe am Wochenende zwei Heimspiele im leicht sanierten Sportzentrum Mitte (Boden, Tische und Kameras neu) anstehen. „Es wird eine ganz schwierige Saison, aber die Jungen sollen lernen. Wir sind sehr stolz auf sie, werden von anderen Klubs um unseren Nachwuchs beneidet“, meint UTTC-Boss Walter Windischbauer. Der für Li-Kath auch als Taxifahrer fungiert, sie höchstselbst vorm Match vom Flughafen abholte. Die Defensivspezialistin selbst ist indes trotz Außenseiterrolle zuversichtlich: „Ich erhoffe mir alles Gute für die Mädels und werde alles geben, dass wir gewinnen!“

Porträt von Walter Hofbauer
Walter Hofbauer
