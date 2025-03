Aqua Salza ist Lichtblick in Salzburger Bad-Misere

Wie steht es um die weiteren Projekte?

Im Salzburger Paracelsusbad steht indes in Kürze der vorerst letzte Badetag an: Ab dem 5. April ist das Hallenbad gesperrt. Wie berichtet, muss erneut an der maroden Dachkonstruktion gewerkelt werden. Die Stadt kostet das wieder knapp 750.000 Euro.