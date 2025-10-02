Schüler aus HTL in Hallein und Salzburg evakuiert

Nach „Krone“-Informationen haben sowohl die HTL Salzburg als auch die HTL Hallein eine Bombendrohung erhalten. Wie Johann Gutschi, Direktor der HTL Hallein, der „Krone“ sagte, ist gegen Mittag eine entsprechende E-Mail bei der Schule eingegangen. Die Lehrerschaft habe die 600 Schüler „in aller Ruhe“ evakuiert. Ein Großteil der Schüler durfte heimgehen.