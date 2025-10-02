Schüler aus HTL in Hallein und Salzburg evakuiert

Wegen zweier Bombendrohungen wurden sowohl die HTL Hallein als auch die HTL Salzburg gegen Mittag evakuiert. Die Drohungen wurden scheinbar per E-Mail geschickt. Die Einsätze der Polizei laufen noch ...
Nach „Krone“-Informationen haben sowohl die HTL Salzburg als auch die HTL Hallein eine Bombendrohung erhalten. Wie Johann Gutschi, Direktor der HTL Hallein, der „Krone“ sagte, ist gegen Mittag eine entsprechende E-Mail bei der Schule eingegangen. Die Lehrerschaft habe die 600 Schüler „in aller Ruhe“ evakuiert. Ein Großteil der Schüler durfte heimgehen.
Augenzeugen berichten in Hallein von einer Sperre der Davisstraße, in welcher sich die Höhere Technische Lehranstalt befindet. Die Polizei riegelt die Umgebung ab.
Bislang konnte die „Krone“ die HTL Salzburg nicht erreichen. Die Polizei äußerte sich noch nicht zu dem Vorfall.
