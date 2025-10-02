Ehemaliger ÖSV-Abfahrer von Israelis festgenommen

„Wenn ihr dieses Video seht, bin ich von den israelischen Besatzungsmitgliedern entführt worden. Unsere humanitäre Mission war gewaltfrei und im Einklang mit internationalem Recht“, meint Schütter in einem Clip, der via Instagram veröffentlicht worden ist. In diesem fordert der 27-jährige Steirer seine „sofortige Freilassung und ein Ende des Genozids“.