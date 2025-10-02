Ehemaliger ÖSV-Abfahrer von Israelis festgenommen

Julian Schütter ist laut eigenen Angaben von Israelis festgenommen worden: „Ich bin gegen meinen Willen nach Israel gebracht worden.“ Der ehemalige ÖSV-Abfahrer war Teil einer humanitären Hilfsmission für Gaza.
„Wenn ihr dieses Video seht, bin ich von den israelischen Besatzungsmitgliedern entführt worden. Unsere humanitäre Mission war gewaltfrei und im Einklang mit internationalem Recht“, meint Schütter in einem Clip, der via Instagram veröffentlicht worden ist. In diesem fordert der 27-jährige Steirer seine „sofortige Freilassung und ein Ende des Genozids“.
Die israelische Marine hatte zuvor etwa 30 der rund 45 Schiffe gekapert, die auf dem Weg nach Gaza waren, und die Aktivisten – darunter auch die schwedische Aktivistin Greta Thunberg und eben auch Schütter – festgenommen.
In den vergangenen Wochen hatte Schütter das Vorgehen von Israel im Gaza-Krieg immer wieder scharf kritisiert: „So sieht nicht Verteidigung aus, so sieht Völkermord aus.“
Elf Weltcup-Einsätze
Der als Umweltaktivist bekannte Sportler hatte im Februar 2024 seine Karriere beendet. Schütter gewann bei der Junioren-WM 2019 Silber in der Abfahrt, bestritt 60 Europacuprennen und landete als Dritter einmal auf dem Podest. Elfmal war er im Weltcup im Einsatz.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.