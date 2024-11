Grazer AK gegen den Wolfsberger AC ab 17 Uhr LIVE

Das gibt Selbstvertauen

„Wir haben jetzt sehr gute Ergebnisse erzielt. Und das auf eine Art und Weise, die sehr ansehnlich war und uns Selbstvertrauen gibt“, sagte Poms. Der Erfolgslauf bringe viele positive Faktoren mit sich. „Es macht vieles leichter, weil Dinge jetzt einfacher von der Hand gehen“, betonte der Steirer. Nach der WSG Tirol wurde zuletzt Blau-Weiß Linz mit 2:1 in die Schranken gewiesen. „In zwei Spielen vier Tore, das geht absolut in die richtige Richtung“, verlautete der GAK-Coach. In der Defensive wurde zudem die nötige Stabilität gefunden. Die Folge daraus ist, dass der GAK in der „Poms-Tabelle“ Vierter ist.