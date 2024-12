Kurioses Eigentor: „So etwas noch nicht gesehen!“

Was am Samstag in der Grazer Merkur Arena passiert ist, war nichts für schwache Nerven. Der GAK führte im Bundesliga-Duell mit dem WAC bis zur 80. Minute mit 3:0 und sah schon wie der sichere Sieger aus, doch dann legten die Kärntner ein fulminantes Comeback hin. Am Ende stand es 4:3 für die Gäste.