Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hohe Preise kritisch

Tourismus boomt noch, aber Gäste reagieren bereits

Wirtschaft
02.10.2025 12:06
Die Preise im Tourismus sind hierzulande weit stärker gestiegen als in anderen ...
Die Preise im Tourismus sind hierzulande weit stärker gestiegen als in anderen Urlaubsdestinationen.(Bild: kelifamily - stock.adobe.com)

Österreichs Tourismuzs verzeichnete im Vorjahr zwar so viele Nächtigungen wie nie zuvor – doch die hohen Kosten machen der Branche zunehmend zu schaffen. Laut einer aktuellen Analyse verlieren heimische Betriebe durch die starke Teuerung an preislicher Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Urlaubsländern.

0 Kommentare

Gäste reagieren bereits: Wie aus einer Analyse der UniCredit Bank Austria hervorgeht, weichen auf günstigere Unterkünfte aus und sparen bei den Ausgaben vor Ort. Damit steht die Branche trotz der Rekordzahlen wirtschaftlich unter Druck.

Österreich verliert Anziehungskraft
„Im internationalen Vergleich verliert die Urlaubsdestination Österreich an preislicher Wettbewerbsfähigkeit und Anziehungskraft“, warnt Stefan Bruckbauer, Chefökonom der UniCredit Bank Austria. Die hohen Kosten bedrohen eine der wichtigsten Säulen der heimischen Wirtschaft.

Camping boomt – die Nächtigungen in Hotels gehen jedoch bereits zurück.
Camping boomt – die Nächtigungen in Hotels gehen jedoch bereits zurück.(Bild: P. Huber)

Touristische Dienstleistungen haben sich in Österreich seit 2019 um 48 Prozent verteuert. Zum Vergleich: In klassischen Urlaubsländern wie Frankreich, Spanien, Griechenland oder Italien stiegen die Preise im selben Zeitraum lediglich um 16 bis 30 Prozent.

Urlauber suchen günstigere Alternativen
Dieser Unterschied wirkt sich spürbar auf die Buchungsentscheidungen aus. Viele Urlauber suchen nach günstigeren Alternativen, bleiben etwa kürzer, verzichten auf Restaurantbesuche oder wechseln vom Hotel zum Campingplatz. Die UniCredit-Analyse zeigt, dass Campingübernachtungen zwischen 2019 und 2024 um 19 Prozent zunahmen, während Hotelnächtigungen im gleichen Zeitraum um 3,4 Prozent zurückgingen.

Insgesamt 154,3 Millionen Übernachtungen wurden 2024 gezählt – mehr als im bisherigen Rekordjahr 2019. Vor allem inländische Gäste sorgten für den Anstieg. Die Zahl der Auslandsübernachtungen stagniert hingegen, was laut Ökonom Walter Pudschedl auf eine sinkende Attraktivität im Vergleich zu günstigeren Reisedestinationen zurückzuführen ist.

Lesen Sie auch:
Die Gäste machen zwar Urlaub, geben aber weniger aus oder bleiben kürzer.
Wegen Kostenlawine
Hoteliers und Gastronomen klagen über leere Kassen
10.07.2025
Dank Ausländern
Tourismus freut sich über Nächtigungsrekord
26.09.2025

Suche nach einem Ausweg
Davon profitieren Bundesländer, die bei österreichischen Gästen beliebt sind: Burgenland, Oberösterreich und Steiermark legten überdurchschnittlich zu. Tirol und Kärnten, wo der Anteil ausländischer Gäste traditionell höher ist, liegen dagegen weiter unter dem Vorkrisenniveau. Wien verzeichnete das größte Plus, getragen vom Trend zum Städtetourismus.

Um den Kostennachteil auszugleichen, müsse die Tourismuswirtschaft künftig auf Produktivitätssteigerungen und ein hochwertigeres Angebot setzen, so Bruckbauer. Nur so könne Österreich gezielt zahlungskräftigere Gäste ansprechen und den Preisdruck langfristig abfedern.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
SPÖ-Sozialministerin
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
257.741 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
226.770 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
189.077 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1717 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1348 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Innenpolitik
Hohe Lebensmittelpreise: Erste Konzerne reagieren
1083 mal kommentiert
Die Preise für Lebensmittel gehen weiter durch die Decke.
Mehr Wirtschaft
Hohe Preise kritisch
Tourismus boomt noch, aber Gäste reagieren bereits
Kurioses Finanzchaos
Hofreitschule: Was hinter der Chef-Ablöse steckt
Nach Unimarkt-Aus:
26 Gemeinden könnten einzigen Supermarkt verlieren
Eine Milliarde mehr
Defizit: 4,5 Prozent, aber Prognose verschlechtert
Rechnungshofkritik
Wipark: 450 Parktarife und dabei wenig Durchblick
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf