Tourismus boomt noch, aber Gäste reagieren bereits

Urlauber suchen günstigere Alternativen

Dieser Unterschied wirkt sich spürbar auf die Buchungsentscheidungen aus. Viele Urlauber suchen nach günstigeren Alternativen, bleiben etwa kürzer, verzichten auf Restaurantbesuche oder wechseln vom Hotel zum Campingplatz. Die UniCredit-Analyse zeigt, dass Campingübernachtungen zwischen 2019 und 2024 um 19 Prozent zunahmen, während Hotelnächtigungen im gleichen Zeitraum um 3,4 Prozent zurückgingen.