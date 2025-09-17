Nach Notfall-OP: Grasser konnte Spital verlassen

Beim 56-Jährigen, der in der Buwog-Affäre rechtskräftig zu vier Jahren Haft verurteilt wurde und der seine Strafe derzeit in der Justizanstalt (JA) Innsbruck verbüßt, trat Anfang September ein gesundheitliches Problem auf, das rasches notfallmedizinisches Handeln erforderlich machte. Er erlitt einen Darmverschluss.

„Zustand war lebensbedrohlich“

Zu diesem Zeitpunkt befand er sich gerade auf Freigang und wurde sofort in eine Klinik in Innsbruck eingeliefert und dort notoperiert. „Der Zustand war lebensbedrohlich“, betonte sein Anwalt Wolfgang Ainedter damals. Die durchgeführte Operation verlief gut, Grasser erholte sich danach über zwei Wochen im Spital.