Weitere Medaillenfeier? „Auf jeden Fall“

Raphael Haaser im sportkrone.at-Flash-Interview! Der Doppelweltmeister von Saalbach sprach am Rande der Sporthilfe-Gala mit Michael Fally über seine Polizei-Uniform, Erinnerungen an die abgelaufene Saison und mögliche weitere Medaillenfeiern bei den Olympischen Spielen (im Video oben).