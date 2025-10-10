Spuren führten zu Schmuckdieb aus Kolumbien

Im Fahrzeug befanden sich laut Polizei mehrere Koffer mit Gold- und Silberschmuck für einen mittleren sechsstelligen Eurobetrag. Es bestehe der Verdacht, dass der Beschuldigte den Geschäftsmann zuvor bei einer Schmuckmesse in Niederösterreich ausgespäht hatte und den Einbruch in der Folge gezielt durchführte, so die Fahnder.