Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fälle in Wien und NÖ

Spuren führten zu Schmuckdieb aus Kolumbien

Wien
10.10.2025 09:32
Die Spurenauswertung führte zum Kolumbianer, der in den Niederlanden festgenommen und ...
Die Spurenauswertung führte zum Kolumbianer, der in den Niederlanden festgenommen und ausgeliefert wurde(Bild: lev dolgachov)

Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich haben einem Schmuckdieb aus Kolumbien das Handwerk gelegt. Der 46-Jährige soll im Februar 2024 in Tulln und im April darauf in Wien zugeschlagen haben. Er wurde in den Niederlanden festgenommen und vergangene Woche ausgeliefert.

0 Kommentare

Den Ermittlungserfolg berichtete die Landespolizeidirektion in St. Pölten am Freitag. Am 17. Februar 2024 war ein Einbruch in ein Wohnhaus in Tulln verübt worden. Der Täter hatte gewaltsam ein Fenster aufgezwängt und Schmuck sowie Bargeld mit einem Gesamtwert im mittleren fünfstelligen Bereich erbeutet. Die Spurenauswertung führte zu dem Kolumbianer.

Schmuckhändler ausgespäht
Dem Beschuldigten wurde in der Folge ein weiterer Diebstahl aus dem Auto eines Schmuckhändlers in der Nacht auf den 10. April 2024 in Wien-Alsergrund zugeordnet. Er hatte sich dabei Zutritt zu einer Tiefgarage verschafft und einen Pkw geknackt.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
14 Diebstähle
Zwei Jahre Gefängnis für einen Schmuck-Dieb
09.10.2025

Im Fahrzeug befanden sich laut Polizei mehrere Koffer mit Gold- und Silberschmuck für einen mittleren sechsstelligen Eurobetrag. Es bestehe der Verdacht, dass der Beschuldigte den Geschäftsmann zuvor bei einer Schmuckmesse in Niederösterreich ausgespäht hatte und den Einbruch in der Folge gezielt durchführte, so die Fahnder.

Per europäischem Haftbefehl gesucht
Die Staatsanwaltschaft Wien erließ einen europäischen Haftbefehl gegen den Kolumbianer. Der Mann wurde am 13. Juli in den Niederlanden gefasst und am Freitag vergangener Woche nach Österreich überstellt. Bei den Einvernahmen durch Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich verweigerte er die Aussage. Der 46-Jährige wurde in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
12° / 16°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
11° / 16°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
11° / 15°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
11° / 16°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
11° / 16°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Großer Jubel bei den Angehörigen der Hamas-Geiseln nach Bekanntwerden der Einigung
Israels Präsident:
„Kein Zweifel, Trump verdient Friedensnobelpreis“
Israel und die islamistische Hamas haben sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auf die ...
„Geiseln bald frei“
Trump: Israel und Hamas stimmen Friedensplan zu
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
152.481 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Deutsche Bundesliga
„Wer weiß, wie lange ich noch leben werde“
114.308 mal gelesen
Während seiner Karriere betäubte Ivan Klasnic Schmerzen mit Medikamenten. Heute leidet er unter ...
Oberösterreich
Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer
110.883 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Innenpolitik
„Den Ruf wahren“: Wirt streicht FPÖ den Tisch
1331 mal kommentiert
Der Kärntner Corona-Skeptiker Martin Rutter war zu dem FPÖ-Stammtisch geladen.
Innenpolitik
Neue Steuern? Ein Nachsatz als Sprengsatz
1220 mal kommentiert
Im Wahlkampf stets vehemente Forderungen nach Vermögenssteuern: Andreas Babler
Innenpolitik
Regierung beschließt Aus für Klebevignette
1179 mal kommentiert
Mehr Wien
Wiener Forscher:
Übersäuerung verhilft Krebszellen zu Energieschub
Fälle in Wien und NÖ
Spuren führten zu Schmuckdieb aus Kolumbien
Palliative Betreuung
Wenn Heilung nicht möglich ist, zählt das Herz
In Wiener Innenstadt
Autofahrer aufgepasst: Sperren durch Klima-Protest
Krone Plus Logo
Keine Betreuungsplätze
„Wenn er sich eh nicht behindert verhält, dann…“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf