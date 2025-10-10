Überraschung! Giants besiegen NFL-Titelverteidiger

Euphorie pur! ÖFB-Fans fliegen schon nach Bukarest
Nach 10:0-Gala in Wien
Nach vier Siegen zum Start haben die Philadelphia Eagles in der National Football League (NFL) zum zweiten Mal in Folge verloren. Der Super-Bowl-Sieger unterlag den New York Giants 17:34.
Die Gastgeber hatten zuvor nur eines von fünf Spielen der laufenden NFL-Saison gewonnen und waren als klarer Außenseiter ins Match gegangen.
Spieler der Partie war mit drei Touchdowns und 98 Yards Raumgewinn New Yorks 23-jähriger Runningback Cameron Skattebo, ein NFL-Debütant.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.