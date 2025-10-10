„Niemand ist perfekt, aber sie kommt dem sehr nah“

Verletzungsphase als Lebensschule

Seit eineinhalb Jahren ist das Ski-Traumpaar verlobt, die Hochzeit haben sie auf einen Zeitpunkt nach der Karriere geschoben. Das kann früher sein – oder auch später. Einen Start bei den Olympischen Spielen 2030 in Frankreich wollte Shiffrin partout nicht ausschließen. Die Wahrscheinlichkeit bezifferte sie mit „50:50“. Auch Kilde fühlt sich mit 33 Jahren im idealen Alter eines Abfahrers. „Wir können bis 42 fahren.“ Er glaube zwar nicht, dass das passiere. „Aber es ist möglich.“ Wenn die Gesundheit mitspiele und der Spaßfaktor stimme, fahre er so lange wie möglich, sagte der Sieger von 21 Weltcuprennen. „Wenn die Freude weg ist, geht auch das Spielerische weg und dann ist alles vorbei.“