Der Rücken! Verletzungspause für LeBron James

NBA-Superstar LeBron James verpasst wegen Rückenschmerzen den Beginn der neuen Saison. Wie US-Medien unter Berufung auf die Los Angeles Lakers berichteten, zwingen Ischias-Schmerzen den 40-Jährigen zu einer Pause von drei bis vier Wochen. Dann soll die Situation neu bewertet werden.
Die Lakers starten am 21. Oktober gegen die Golden State Warriors ins Basketball-Spieljahr. Sollte James drei Wochen ausfallen, verpasst er mindestens neun Partien seiner 23. Saison in der NBA.
James hat bisher noch keine Trainingseinheit mit seinem Team absolviert. Chefcoach JJ Redick sagte vor Bekanntgabe der gesundheitlichen Probleme nach Angaben der „Los Angeles Times“: „Du musst mit den Karten spielen, die dir gegeben werden. Das ist schade, aber so ist die Realität.“ Die Lakers gehen in ihre erste volle Saison mit Luka Doncic. Der Slowene war während der vergangenen Spielzeit von den Dallas Mavericks gekommen.
