Klage sorgt für Wirbel

Versteckte Presley 25-Mio.-$-Schmuck vor Fiskus?

Society International
10.10.2025 09:11
Priscilla Presley muss sich wilden Vorwürfen stellen. In einer Klage wird der Elvis-Ex ...
Priscilla Presley muss sich wilden Vorwürfen stellen. In einer Klage wird der Elvis-Ex vorgeworfen, sie habe Schmuck in Millionenhöhe vor dem Fiskus versteckt.

Dieser Racheakt könnte dafür sorgen, dass bei Priscilla Presley bald die Steuerprüfer im Hause stehen könnten. Denn ihre ehemaligen Business-Partner fahren jetzt vor Gericht schwere Geschütze auf. 

0 Kommentare

Brigitte Kruse und Kevin Fialko behaupten in ihrer Klage, dass die Elvis-Witwe ihre Juwelenkollektion im „Wert von mindestens 25 Millionen Dollar“ vor dem US-Fiskus versteckt habe. Einen Vorwurf, den ihr Anwalt als „absurd“ attackiert.

Schmuck in Millionenhöhe verheimlicht?
Laut Gerichtsunterlagen, die dem Magazin „People“ vorliegen, soll Presley im Mai 2023 ein Formular 433-A an das IRS geschickt haben, um ihre Steuerschulden herunterzuhandeln. Dabei habe sie laut Kruse und Fialko falsche Angaben gemacht – mit ihrer Aussage, Schmuck im Wert von lediglich 6000 Dollar zu besitzen.

Bekommt Priscilla Presley bald Probleme mit dem Fiskus?
Bekommt Priscilla Presley bald Probleme mit dem Fiskus?(Bild: APA/AFP/Michael Tran)

In Wahrheit soll Priscilla genau gewusst haben, dass ihre Schmuck- und Sammlungsstücke rund 25 Millionen Dollar wert seien. Teile davon habe sie in einem externen Depot gelagert, das von Angie Marchese, der Archivleiterin von Graceland, verwaltet wird.

Klage nur ein Racheakt?
Kruse und Fialko behaupten, im Auftrag Priscillas an einer Einigung mit deren Enkelin Riley Keough gearbeitet zu haben – einem Deal, der Priscilla am Ende Millionen einbrachte. Kruse und Fialko gingen leer aus. Denn als Presley erfahren habe, dass ihre Geschäftspartner den tatsächlichen Wert ihres Schmucks der Steuerbehörde IRS melden wollten, habe sie laut Klageschrift deren „sofortige Entlassung in die Wege geleitet“.

Presleys Anwalt Marty Singer konterte in den Gerichtsakten, dass die „völlig unbegründeten und absurden“ Anschuldigungen nichts weiter als ein „trauriger und böswilliger Versuch“ seien, den Ruf einer 80-jährigen Frau zu beschädigen. Er drehte dann den Spieß um und warf Kruse und Fialko selbst Veruntreuung erheblicher Summen und „Elder Abuse“ – also Missbrauch einer älteren Person – vor.

Böse Vorwürfe gegen Presley
Singers Vorwurf, dass Kruse und Fialko das Image von Priscilla in den Schmutz ziehen wollen, ist nicht aus der Luft gegriffen. So hatten sie im August Priscilla öffentlich beschuldigt, die Gesundheitsprobleme ihrer Tochter Lisa Marie Presley ignoriert zu haben, um die Kontrolle über den Elvis-Nachlass zu gewinnen.

Riley Keough und Priscilla Presley wehrten sich bereits in der Vergangenheit gegen böse ...
Riley Keough und Priscilla Presley wehrten sich bereits in der Vergangenheit gegen böse Vorwürfe.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Frazer Harrison)

Außerdem habe sie Elvis im Frühjahr 1977 finanziell so stark unter Druck gesetzt, dass er durch sie „in den Tod gedrängt“ worden sei, so der Vorwurf. Der „King“ starb im August desselben Jahres.

„Zutiefst verletzende“ Behauptungen
Presley und ihre Enkelin Riley (36) reagierten darauf im September in einem gemeinsamen Statement: „Diese Behauptungen sind nicht nur unwahr, sondern auch zutiefst verletzend. Unsere Familie ist und war schon immer in Liebe und Respekt geeint.“ Sie machten klar, dass sie gemeinsam alles dafür tun werden, um Lisa Maries Andenken zu ehren und Elvis’ Vermächtnis zu bewahren: „Wir werden nicht zulassen, dass Außenstehende uns spalten.“

Porträt von Christian Thiele
Christian Thiele
