Versteckte Presley 25-Mio.-$-Schmuck vor Fiskus?

„Zutiefst verletzende“ Behauptungen

Presley und ihre Enkelin Riley (36) reagierten darauf im September in einem gemeinsamen Statement: „Diese Behauptungen sind nicht nur unwahr, sondern auch zutiefst verletzend. Unsere Familie ist und war schon immer in Liebe und Respekt geeint.“ Sie machten klar, dass sie gemeinsam alles dafür tun werden, um Lisa Maries Andenken zu ehren und Elvis’ Vermächtnis zu bewahren: „Wir werden nicht zulassen, dass Außenstehende uns spalten.“