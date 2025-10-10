Diesem EU-Land droht Trump mit Rauswurf aus NATO

Spanien hat nach Darstellung von Trump „keine Entschuldigung“, die Verteidigungsausgaben nicht wie von ihm gefordert zu erhöhen. „Wir hatten einen Nachzügler, nämlich Spanien“, sagte er am Donnerstag. „Vielleicht sollte man sie ehrlich gesagt aus der NATO werfen.“

Bei der Allianz gibt es jedoch keinerlei Verfahren, das bei unerwünschtem Verhalten Sanktionen oder gar einen Ausschluss vorsieht.

Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf fünf Prozent des BIP

Im Juni hatten sich die 32 NATO-Mitgliedstaaten unter dem Druck von Trump darauf geeinigt, die Verteidigungsausgaben in den nächsten zehn Jahren massiv zu erhöhen. Neuer Zielwert sind 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts sowie weitere 1,5 Prozent für verteidigungsrelevante Ausgaben in Infrastruktur – zuvor lag das NATO-Ziel bei zwei Prozent.