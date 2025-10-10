„Jane Austen und das Chaos in meinem Leben“, erzählt von einer Buchhändlerin, die zwischen Schreibblockade, romantischem Durcheinander und einer Schriftstellerresidenz ihren Weg sucht. Und mit etwas Glück gibt es tolle Preise zu gewinnen!
Agathe lebt für Jane Austen – und für die Hoffnung, selbst einmal Schriftstellerin zu werden. Als ihr bester Freund Félix heimlich ihr Manuskript bei einem Wettbewerb einreicht, gewinnt sie einen Aufenthalt in der „Jane Austen Writers’ Residency“. Dort trifft sie auf Oliver, den versnobten Ur-Ur-Ur-Ur-Großneffen von Jane Austen, den sie auf den Tod nicht ausstehen kann. Doch das Schicksal hat andere Pläne.
Ein moderner Roman zwischen Stolz und Leidenschaft
Zwischen Teekränzchen, literarischem Austausch und spuckenden Lamas entfaltet sich eine Geschichte, die selbst aus einem Austen-Roman stammen könnte. Regisseurin Laura Piani verbindet mit viel Feingefühl romantische Komödie und literarische Sittenstudie – und lässt ihre Hauptfigur Agathe auf eine Reise gehen, die sie zu sich selbst führt.
Mitmachen & gewinnen
Anlässlich des baldigen Kinostarts am 17. Oktober verlost die „Krone“ zwei tolle Pakete zum Film. Verlost werden
Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und mit ein wenig Glück gewinnen Sie. Teilnahmeschluss ist der 17. Oktober, 09:00 Uhr
