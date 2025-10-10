Vorteilswelt
Ab dem 17.10 im Kino

Jane Austen und das Chaos in meinem Leben

10.10.2025 09:03

„Jane Austen und das Chaos in meinem Leben“, erzählt von einer Buchhändlerin, die zwischen Schreibblockade, romantischem Durcheinander und einer Schriftstellerresidenz ihren Weg sucht. Und mit etwas Glück gibt es tolle Preise zu gewinnen!

Agathe lebt für Jane Austen – und für die Hoffnung, selbst einmal Schriftstellerin zu werden. Als ihr bester Freund Félix heimlich ihr Manuskript bei einem Wettbewerb einreicht, gewinnt sie einen Aufenthalt in der „Jane Austen Writers’ Residency“. Dort trifft sie auf Oliver, den versnobten Ur-Ur-Ur-Ur-Großneffen von Jane Austen, den sie auf den Tod nicht ausstehen kann. Doch das Schicksal hat andere Pläne.

(Bild: Splendid Film)
(Bild: Splendid Film)
(Bild: Splendid Film)
(Bild: Splendid Film)

Ein moderner Roman zwischen Stolz und Leidenschaft
Zwischen Teekränzchen, literarischem Austausch und spuckenden Lamas entfaltet sich eine Geschichte, die selbst aus einem Austen-Roman stammen könnte. Regisseurin Laura Piani verbindet mit viel Feingefühl romantische Komödie und literarische Sittenstudie – und lässt ihre Hauptfigur Agathe auf eine Reise gehen, die sie zu sich selbst führt.

(Bild: Splendid Film, adobe stock – Liffer, Insel Verlag)

Mitmachen & gewinnen 
Anlässlich des baldigen Kinostarts am 17. Oktober verlost die „Krone“ zwei tolle Pakete zum Film. Verlost werden

  • 2x1 Festivalpässe für die Buch Wien vom 12. – 16. November) sowie zwei Kinogutscheine für den Film. Zusätzlich erhält der Gewinner auch noch 1 Exemplar des Romans „Jane Austen. Stolz und Leidenschaft“ von Maxine Wildner; erschienen im Insel Verlag
  • 3x2 Kinogutscheine sowie je ein Exemplar des Romans. 

Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und mit ein wenig Glück gewinnen Sie. Teilnahmeschluss ist der 17. Oktober, 09:00 Uhr

Folgen Sie uns auf