Jane Austen und das Chaos in meinem Leben

Agathe lebt für Jane Austen – und für die Hoffnung, selbst einmal Schriftstellerin zu werden. Als ihr bester Freund Félix heimlich ihr Manuskript bei einem Wettbewerb einreicht, gewinnt sie einen Aufenthalt in der „Jane Austen Writers’ Residency“. Dort trifft sie auf Oliver, den versnobten Ur-Ur-Ur-Ur-Großneffen von Jane Austen, den sie auf den Tod nicht ausstehen kann. Doch das Schicksal hat andere Pläne.