Pedal, Power, Passion – bei CUBE STORE – Wien Nord

Im CUBE STORE – Wien Nord, dein BikeStore in Langenzersdorf dreht sich alles um Qualität, Beratung und Begeisterung. Hier treffen Radsportprofis auf Hobbyfahrer – und alle werden von einem Team betreut, das mit Herz und Kompetenz arbeitet.
„Setzen wir den Sattelvorschub noch 5 Millimeter vor, dann passt es perfekt für dich“, sagt Philipp Heigl, lächelt dem Kunden aufmunternd zu und übernimmt die Daten der laser-gestützten Bike-Fitting-Station auf dessen rotes Cube Rennrad. Der 31-jährige Verkaufsprofi ist seit mehr als zehn Jahren Teil des Teams.
„Ich bin sportbegeisterter Radsportler von Kind auf und freue mich, genau in diesem Leidenschaftsumfeld tätig zu sein. Ich treffe hier viele Gleichgesinnte, schätze das amikale Umfeld und das Gefühl, auch intensive Tage als Team geschafft zu haben.“
Philipp Heigl, Verkaufsprofi
Schon während seines Studiums hat er dort gearbeitet – zunächst geringfügig, dann Vollzeit. Heute ist er für Bikefitting, Ergonomie und Ausstattung zuständig. Neben der Beratung engagiert sich Heigl auch als Obmann des Radsportvereins SU Bikestore.cc Team. Sein Ziel: künftig auch vermehrt kaufmännische Aufgaben im Geschäft zu übernehmen.
Ein Team wie ein Uhrwerk
Für Geschäftsführer Norbert Bisko ist klar: „Wir sind Fahrradhändler – das Zusammenspiel von Werkstätte, Verkauf und Büro im Saisonbetrieb funktioniert nur mit einem kompetenten und eingespielten Team.“ Gerade zum Start der Radsaison herrscht Hochbetrieb. „Dann geht es zu wie im Bienenstock. Das schafft man nur mit einer starken Teamleistung“, so Bisko. Doch die Anstrengung lohnt sich. „Wenn man den Kunden ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann, ist das wunderschön.“
„Wertschätzung und Zusammenarbeit sind die Basis für nachhaltigen Erfolg. Nur gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lassen sich Herausforderungen meistern und Potenziale entfalten.“
Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ
Bild: Mag. Rita Newman
Mehr als nur ein Arbeitsplatz
Der CUBE STORE bietet nicht nur spannende Aufgaben, sondern auch viele Extras: flache Hierarchien, Raum für eigene Ideen, Teamevents und praktische Benefits. Mitarbeitende können Duschen, Waschmaschine und Schuhtrockner nutzen – ideal für alle, die mit dem Rad zur Arbeit kommen.
Leidenschaft, Teamgeist und Service auf höchstem Niveau machen den BikeStore in Langenzersdorf zu einer besonderen Anlaufstelle für Radbegeisterte.
Der CUBE STORE – Wien Nord, dein BikeStore in Langenzersdorf gehört zu den größten Fahrradshops in Ostösterreich und bietet eine riesige Auswahl rund um Cube - Europas Fahrradmarke Nr. 1 – mit kompetenter Beratung und ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Team arbeiten 20Mitarbeiter:innen, davon siebenFahrradtechniker:innen. Das Unternehmen bildet Fahrradmechatroniker:in und Einzelhandelskaufmann/-frau mit Schwerpunkt Sportartikel aus und fördert junge Talente. Mehr Informationen unter www.cube-store-wien-nord.at