Pkw kracht in Mähdrescher: Zwei Schwerverletzte

Eingeklemmter Lenker von Feuerwehr befreit

Der Pkw mit den beiden Insassen krachte ungebremst ins Mähwerk. Der Beifahrer konnte sich selbst befreien, der Lenker musste von den Feuerwehren Berndorf, Kirchberg und Rohr geborgen werden. Die Helfer öffneten das Fahrzeug mittels hydraulischem Rettungsgerät, während der Bergungsaktion wurde der Eingeklemmte vom Kirchberger Feuerwehrarzt Christoph Castellani kontinuierlich betreut.