Lenker (30) betrunken

Pkw kracht in Mähdrescher: Zwei Schwerverletzte

Steiermark
10.10.2025 08:44
Der Pkw verkeilte sich ungebremst im Mähwerk.
Der Pkw verkeilte sich ungebremst im Mähwerk.(Bild: FF Kirchberg)

Zwei Schwerverletzte hat am Donnerstagabend ein Zusammenstoß eines Pkw mit einem Mähdrescher in der Südoststeiermark gefordert. Das Auto war ungebremst ins Mähwerk geprallt. Der Lenker des Pkw war betrunken.

0 Kommentare

Der Unfall ereignete sich kurz vor 22 Uhr auf der L201 in Berndorf. Ein 30-jähriger Einheimischer war mit Beifahrer von Feldbach Richtung Kirchberg unterwegs und übersah offenbar einen Mähdrescher in einem angrenzenden Feld. Dessen Lenker wollte mit dem Schwerfahrzeug die Landesstraße queren.

Eingeklemmter Lenker von Feuerwehr befreit
Der Pkw mit den beiden Insassen krachte ungebremst ins Mähwerk. Der Beifahrer konnte sich selbst befreien, der Lenker musste von den Feuerwehren Berndorf, Kirchberg und Rohr geborgen werden. Die Helfer öffneten das Fahrzeug mittels hydraulischem Rettungsgerät, während der Bergungsaktion wurde der Eingeklemmte vom Kirchberger Feuerwehrarzt Christoph Castellani kontinuierlich betreut.

(Bild: FF Berndorf)
(Bild: FF Berndorf)
(Bild: FF Berndorf)
Die Bilder des dramatischen Feuerwehreinsatzes
Die Bilder des dramatischen Feuerwehreinsatzes(Bild: FF Kirchberg)
(Bild: FF Kirchberg)
(Bild: FF Kirchberg)
(Bild: FF Kirchberg)

Beide Männer hatten schwere Verletzungen erlitten und wurden ins LKH Feldbach eingeliefert. Der Lenker des Mähdreschers blieb unverletzt. Im Krankenhaus wurde beim Pkw-Lenker ein Alkotest durchgeführt. Dieser ergab laut Polizei eine mittelgradige Alkoholisierung.

Großeinsatz mit Dutzenden Helfern
Von den Feuerwehren waren insgesamt 40 Helfer mit sechs Fahrzeugen im Einsatz, dazu Polizei, Rotes Kreuz und Straßenmeisterei.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Ähnliche Themen
SüdoststeiermarkBerndorfFeldbachKirchberg
Feuerwehr
UnfallAuto
Kommentare
Steiermark

Top-3

Gelesen

Kommentiert
Folgen Sie uns auf