Weitere „Ewig-Parker“ jetzt im Visier der Stadt

Mahnschreiben bei rund 20 Fahrzeugen entdeckt

Der Hintergrund, warum einige „Park-Weltmeister“ nach wie vor rund um die Uhr dort stehen: In den ersten Tagen zeigt sich die Stadt Innsbruck noch nachsichtig. Bei rund 20 Autos waren Mahnzettel angebracht. Wie vor einem Monat in der Rossau, werden auch hier die Dauerparker darauf hingewiesen, dass von 1 bis 5 Uhr nachts eine gebührenfreie Kurzparkzone mit einer maximalen Parkdauer von 180 Minuten gilt.