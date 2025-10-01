Überholmanöver endete mit vier Verletzten

Am Dienstag kam es gegen 19.40 Uhr auf der Diepoldsauer Straße (L46) in Hohenems zu einem schweren Verkehrsunfall mit gleich drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 31-jähriger Autofahrer war in Richtung Hohenems Zentrum unterwegs und überholte auf Höhe der Kreuzung mit der Rhetikusstraße zwei vor ihm fahrende Pkw. Sie wurden von einer 18-jährigen Frau mit Beifahrerin und einem 29-jährigen Mann mit Beifahrerin gelenkt. Beim Überholmanöver touchierte der 31-Jährige die beiden Fahrzeuge.