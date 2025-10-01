Überholmanöver endete mit vier Verletzten

Ein 31-jähriger Autofahrer sorgte am Dienstagabend in der Vorarlberger Gemeinde Hohenems für einen schweren Crash: Er wollte zwei Pkw überholen und touchierte dabei beide Fahrzeuge.
Am Dienstag kam es gegen 19.40 Uhr auf der Diepoldsauer Straße (L46) in Hohenems zu einem schweren Verkehrsunfall mit gleich drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 31-jähriger Autofahrer war in Richtung Hohenems Zentrum unterwegs und überholte auf Höhe der Kreuzung mit der Rhetikusstraße zwei vor ihm fahrende Pkw. Sie wurden von einer 18-jährigen Frau mit Beifahrerin und einem 29-jährigen Mann mit Beifahrerin gelenkt. Beim Überholmanöver touchierte der 31-Jährige die beiden Fahrzeuge.
Der Pkw des 29-Jährigen wurde nach dem Zusammenstoß um die eigene Achse geschleudert, prallte gegen eine Straßenlaterne und kam dort zum Stillstand. Der 31-Jährige verlor ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und fuhr auf ein angrenzendes Firmengelände ,wo er gegen Palettenstapel prallte.
Durch den Unfall wurden drei Personen leicht und eine Person schwer verletzt und mit der Rettung in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. An allen drei Fahrzeugen sowie an der Straßenlaterne und am Firmengelände entstand erheblicher Sachschaden. Alle drei Autos mussten abgeschleppt werden. Die ausgelaufenen Betriebsmittel wurden von der Feuerwehr Hohenems gebunden.
