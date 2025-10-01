Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Opernproduktion

Das Schaffen eines „inneren Königreichs“

Vorarlberg
01.10.2025 12:08
Corinna Scheurle übernimmt in Götzis die Hauptrolle. Sonst ist die Vorarlbergerin an der ...
Corinna Scheurle übernimmt in Götzis die Hauptrolle. Sonst ist die Vorarlbergerin an der Staatsoper in Nürnberg zu sehen.(Bild: mtvo/Tobias Gmeiner)

Auf Rossinis Märchenoper „La Cenerentola“ fiel die Wahl für die diesjährige Opernproduktion des Musiktheater Vorarlberg. Regisseur Nikolaus Netzer blickt der Premiere äußerst optimistisch entgegen. 

0 Kommentare

Purer Zufall sei es, meint Nikolaus Netzer, der künstlerische Leiter des Musiktheater Vorarlberg in Götzis, dass in diesem Jahr an mehreren Orten Rossini gespielt würde. Schon bei den Bregenzer Festspielen war „La Cenerentola“ zu erleben, nun kommt diese Oper in einer anderen Inszenierung in Götzis AmBach zur Aufführung. Rossinis „Barbier von Sevilla“ steht im November am Programm des Concerto Stella Matutina. „Für das Publikum kann es spannend sein, die verschiedenen Deutungen zu vergleichen“, meint Netzer.

 Bei einem Probenbesuch in Götzis fällt die wie immer konzentrierte und dabei sehr familiäre Atmosphäre auf. Sicher ein Grund, warum die meisten Mitwirkenden zum wiederholten Male beim Musiktheater auftreten. Das gilt auch für Regisseur Norbert Mladek, mit dem Nikolaus Netzer schon am Landestheater in Innsbruck zusammengearbeitet hat. „Wenn man sich so gut kennt, muss man nicht mehr diskutieren, da versteht man sich wortlos“, zeigt sich der Dirigent glücklich. Auch mit der Darstellerin der Titelrolle, Corinna Scheurle, klappe das auf ähnliche Art. „Sie ist ein Vollprofi im besten Sinne. Ein Blickwechsel genügt, und man weiß, wie lang heute ein Ton ausgehalten wird oder in welchem Tempo ein Übergang musiziert wird.“

 Scheurle, mit familiären Wurzeln in Vorarlberg, ist seit einigen Spielzeiten an der Staatsoper in Nürnberg engagiert und hat eine starke Bühnenpräsenz. Regisseur und Bühnenbildner Norbert Mladek sieht in ihr weniger die bekannte Märchenfigur des Aschenputtels, sondern eine Frau, die aus ihrer Opferrolle heraustritt und sich, im Sinne Eugen Drewermanns, „ein inneres Königreich erschafft“. 

Sinnbild für ihre Entwicklung sind die Stufen auf der Bühne, gebildet aus Europaletten und 520 farbigen Einzelwürfeln mit flexiblen Seiten. Sie wurden, unterstützt vom Ausbildungszentrum Vorarlberg AZV Hohenems, vom Team des Musiktheaters unter der Leitung von Produktionstechniker Manfred Keckeisen in Freiwilligenarbeit geschaffen. So fließt auch diesmal ganz viel Herzblut und Engagement in die Produktion, an der sich Vorarlberger Firmen unterstützend beteiligen. Zusammen mit den professionellen Künstlern wird auch 2025 eine einzigartige und begeisternde Aufführung gelingen. Premiere wird am 3. gefeiert, weitere Aufführungen unter: www.mtvo.at

Porträt von Anna Mika
Anna Mika
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
8° / 12°
Symbol wolkig
Bludenz
9° / 14°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
10° / 14°
Symbol wolkig
Feldkirch
9° / 14°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
SPÖ-Sozialministerin
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
248.811 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
158.698 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Wirtschaft
Wer FinanzOnline nicht umstellt, riskiert Strafen
124.764 mal gelesen
Viele Nutzer verwenden beim Login bereits die ID-Austria – dennoch sind nun zahlreiche ...
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1677 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1173 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Wirtschaft
Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln
1160 mal kommentiert
Mehr Vorarlberg
Opernproduktion
Das Schaffen eines „inneren Königreichs“
Rauchschwaden
Florianieinsatz wegen Küchenbrand in Bludenz
Bei SW Bregenz
Der neue Coach hat ganz starke Referenzen
ÖFB-Youngster
Erste U21-Einberufung für Chris Olivier!
Spitalsreform
Offene Fragen zu externen Beratungsleistungen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf