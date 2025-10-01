Das Schaffen eines „inneren Königreichs“

Bei einem Probenbesuch in Götzis fällt die wie immer konzentrierte und dabei sehr familiäre Atmosphäre auf. Sicher ein Grund, warum die meisten Mitwirkenden zum wiederholten Male beim Musiktheater auftreten. Das gilt auch für Regisseur Norbert Mladek, mit dem Nikolaus Netzer schon am Landestheater in Innsbruck zusammengearbeitet hat. „Wenn man sich so gut kennt, muss man nicht mehr diskutieren, da versteht man sich wortlos“, zeigt sich der Dirigent glücklich. Auch mit der Darstellerin der Titelrolle, Corinna Scheurle, klappe das auf ähnliche Art. „Sie ist ein Vollprofi im besten Sinne. Ein Blickwechsel genügt, und man weiß, wie lang heute ein Ton ausgehalten wird oder in welchem Tempo ein Übergang musiziert wird.“