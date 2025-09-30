Vorarlbergs Senioren sitzen fest im Sattel

In der Steiermark legen die Seniorinnen und Senioren sieben Prozent ihrer Alltagswege mit dem Rad zurück, in Oberösterreich acht Prozent und in Salzburg zwölf Prozent, informiert Katharina Jaschinsky vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Sie sieht darin nur Vorteile: „Wer das Fahrrad häufig als Verkehrsmittel nutzt, trägt zur Reduktion von Staus bei und reduziert ebenso die Lärm- und Abgasbelastung für die Anrainerinnen und Anrainer. Und die Mobilität mit dem Fahrrad stärkt die eigene Gesundheit, beugt vielen Krankheiten vor und hält Seniorinnen und Senioren lange fit.“