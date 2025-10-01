Vorteilswelt
Spitalsreform

Offene Fragen zu externen Beratungsleistungen

Vorarlberg
01.10.2025 05:55
In der Vorarlberger Spitalslandschaft soll sich einiges ändern.
In der Vorarlberger Spitalslandschaft soll sich einiges ändern.

SPÖ-Gesundheitssprecherin Manuela Auer wünscht sich mehr Transparenz bei Aufträgen zur Vorarlberger Spitalsreform. Nachdem der erste Auftrag bei einem ehemaligen Mitglied der Landeszielsteuerungskommission gelandet ist, ortet sie Erklärungsbedarf. 

Während die Neos ihre Anfrage zur Führerschein-Causa als dringlich erklärt haben, wollen sich die Sozialdemokraten in der aktuellen Landtagssitzung über die externen Beratungsleistungen im Spitalswesen und den Stand der Strukturreform sprechen.

Ins Schussfeld von Manuela Auer ist dabei der Geschäftsführer der „BDO Health Care Consultancy GmbH“ geraten. „Bereits seit 2010 sitzt er im Aufsichtsrat der Vorarlberger Krankenhausbetriebsgesellschaft. Bis zum Frühjahr dieses Jahres war er auch Mitglied der Landeszielsteuerungskommission“, erläutert die SPÖ-Gesundheitssprecherin. In genau dieser Landeszielsteuerungskommission sei im Herbst vergangenen Jahres beschlossen worden, dass in Sachen Spitalsreform externe Aufträge in einer Gesamthöhe von rund einer Million Euro vergeben werden. Zudem seien auch die Ausschreibungsbedingungen und Zeiträume festgelegt worden.

Erster Teilauftrag vergeben
„Damals war der Geschäftsführer des Beratungsunternehmens noch Mitglied in der Landeszielsteuerungskommission“, berichtet Auer. Inzwischen sei der erste von mehreren Teilaufträgen vergeben worden – und das erste Los in Höhe von 160.000 Euro sei interessanterweise an die „BDO Health Care Consultancy GmbH“ vergeben worden. Wie die jüngste Anfrage der SPÖ zeigt, war dies übrigens nicht der einzige Auftrag. Manuela Auer dürfte diesbezüglich also noch einige Fragen an die zuständige Landesrätin haben.

