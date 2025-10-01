Offene Fragen zu externen Beratungsleistungen

Ins Schussfeld von Manuela Auer ist dabei der Geschäftsführer der „BDO Health Care Consultancy GmbH“ geraten. „Bereits seit 2010 sitzt er im Aufsichtsrat der Vorarlberger Krankenhausbetriebsgesellschaft. Bis zum Frühjahr dieses Jahres war er auch Mitglied der Landeszielsteuerungskommission“, erläutert die SPÖ-Gesundheitssprecherin. In genau dieser Landeszielsteuerungskommission sei im Herbst vergangenen Jahres beschlossen worden, dass in Sachen Spitalsreform externe Aufträge in einer Gesamthöhe von rund einer Million Euro vergeben werden. Zudem seien auch die Ausschreibungsbedingungen und Zeiträume festgelegt worden.