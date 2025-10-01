Der neue Coach hat ganz starke Referenzen

Erstes Training absolviert

Schon gestern leitete Tanrıvermiş seine erste Einheit in Bregenz. Und bedankte sich bei der Gelegenheit gleich für die gute Arbeit, die Ex-Coach Van Acker mit dem Team geleistet hat. „Er freut sich, dass er nicht bei Null anfangen muss“, erzählt SW-Co-Trainer Murad Gerdi, der seinen neuen Chef aus dessen Zeit in St. Pölten kennt, „Tuğberk bringt unglaublich viel Dynamik und Intensität mit und will schnell nach vorne. Wir freuen uns alle sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm. Die Mannschaft ist zwar auch etwas traurig, dass der alte Trainer gehen musste. Aber jetzt sind alle Spieler schon wieder topmotiviert, wir haben viel Arbeit vor uns.“