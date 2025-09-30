Mit dem E-Scooter auf die Gegenfahrbahn geraten

Ein 57 Jahre alter Mann bog am Montagabend um kurz vor 18 Uhr auf seinem E-Scooter von der Hofsteigstraße nach links in die Kapellenstraße ein. Doch das Abbiegemanöver gelang nicht nach Plan, denn als der Scooterfahrer ums Eck fuhr, geriet er auf die Gegenfahrbahn. Dort näherte sich genau zu diesem Zeitpunkt ein Pkw, gelenkt von einem 67-Jährigen.