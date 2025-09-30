Mit dem E-Scooter auf die Gegenfahrbahn geraten

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagabend in der Vorarlberger Gemeinde Lustenau: Dort bog ein Mann auf seinem E-Scooter um die Ecke und krachte dabei in ein Auto.
Ein 57 Jahre alter Mann bog am Montagabend um kurz vor 18 Uhr auf seinem E-Scooter von der Hofsteigstraße nach links in die Kapellenstraße ein. Doch das Abbiegemanöver gelang nicht nach Plan, denn als der Scooterfahrer ums Eck fuhr, geriet er auf die Gegenfahrbahn. Dort näherte sich genau zu diesem Zeitpunkt ein Pkw, gelenkt von einem 67-Jährigen.
Eine Kollision zwischen Auto und E-Scooter-Fahrer war nicht mehr zu verhindern. Bei dem Crash zog sich der 57-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Autolenker überstand die Sache unverletzt, Sachschaden entstand hingegen an beiden Fahrzeugen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.