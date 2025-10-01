Kopflose Katze: Belohnung auf 2000 Euro gestiegen

Nun hat sich eine Privatperson angeschlossen und ebenfalls 1000 Euro Belohnung ausgesetzt. Wer also Hinweise liefern kann, darf sich über insgesamt 2000 Euro freuen. Das gequälte Tier war am Montag neben einem Wohnhaus in Nähe eines Waldes gefunden worden, der Kopf fehlte allerdings und blieb spurlos verschwunden.