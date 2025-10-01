Kopflose Katze: Belohnung auf 2000 Euro gestiegen

Am Montag wurde der leblose Körper einer Katze in Dornbirn (Vorarlberg) gefunden. Der Kopf fehlte, die Polizei geht von einem grausamen Fall von Tierquälerei aus. Jetzt gibt es die nächste Entwicklung iin dem schrecklichen Fall ...
Wie berichtet, wurde dort am Montag eine Katze ohne Kopf gefunden. Weder Täter noch Besitzer des Tieres sind bekannt. Die Tierrechtsorganisation PETA hat bereits am Montag eine Belohnung für Hinweise ausgesetzt: 1000 Euro wurden geboten, sollte jemand einen Hinweis liefern, der zum Täter führt.
Nun hat sich eine Privatperson angeschlossen und ebenfalls 1000 Euro Belohnung ausgesetzt. Wer also Hinweise liefern kann, darf sich über insgesamt 2000 Euro freuen. Das gequälte Tier war am Montag neben einem Wohnhaus in Nähe eines Waldes gefunden worden, der Kopf fehlte allerdings und blieb spurlos verschwunden.
