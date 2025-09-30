„Ohne private Einrichtungen leidet die Qualität!“

„Streicht das Land die Förderung von Elternbeiträgen für Dreijährige in privaten Einrichtungen, droht ein Rückschritt in der Kinderbetreuung“, warnt die SPÖ-Familiensprecherin Manuela Auer bei einer Pressekonferenz am Mittwoch.
Ähnlich wie die neue SPÖ-Frauenvorsitzenden Beatrix Madlener-Tonetti fürchtet sie, dass nicht nur die Vielfalt, sondern auch die Qualität massiv sinken wird. Madlener -Tonetti, die vor ihrem Pensionsantritt in leitender Position im Kinderbetreuungsbereich tätig war, weiß, wovon sie spricht. „Kindergartenpädagoginnen klagen schon jetzt über den hohen Druck und tun sich schwer, den Bedürfnissen der Vier- bis Sechsjährigen gerecht zu werden, die sich teilweise massiv von jenen der Dreijährigen unterscheiden“, erklärt sie.
Lange Fahrwege, ungewohnte Umgebung
Angela Schmid, eine betroffene Mutter, schildert, welche Probleme sich in den Ferien und an Fenstertagen in Sachen Betreuung auftun: Fahrwege werden länger, die Kids würden von fremden Pädagogen betreut, würden die anderen Mädchen und Buben nicht kennen. Unterm Strich sei in den rund 140 privaten Einrichtungen die Flexibilität höher, der Erhalt dieser wünschenswert. „Dafür müsste das Land aber auch 2026 den Förderbeitrag von rund 3,3 Millionen übernehmen“, fordert Auer. Ansonsten würde der Beitrag von 50 auf 250 Euro im Monat steigen – für die meisten sei das nicht zu bezahlen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.