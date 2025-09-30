Vorteilswelt
Kinderbetreuung:

„Ohne private Einrichtungen leidet die Qualität!“

Vorarlberg
30.09.2025 17:00
Familiensprecherin Manuela Auer mit Angela Schmid und der SPÖ-Frauenvorsitzenden Beatrix ...
Familiensprecherin Manuela Auer mit Angela Schmid und der SPÖ-Frauenvorsitzenden Beatrix Madlener-Tonetti (v. l.)(Bild: SPÖ Vorarlberg)

„Streicht das Land die Förderung von Elternbeiträgen für Dreijährige in privaten Einrichtungen, droht ein Rückschritt in der Kinderbetreuung“, warnt die SPÖ-Familiensprecherin Manuela Auer bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. 

Ähnlich wie die neue SPÖ-Frauenvorsitzenden Beatrix Madlener-Tonetti fürchtet sie, dass nicht nur die Vielfalt, sondern auch die Qualität massiv sinken wird. Madlener -Tonetti, die vor ihrem Pensionsantritt in leitender Position im Kinderbetreuungsbereich tätig war, weiß, wovon sie spricht. „Kindergartenpädagoginnen klagen schon jetzt über den hohen Druck und tun sich schwer, den Bedürfnissen der Vier- bis Sechsjährigen gerecht zu werden, die sich teilweise massiv von jenen der Dreijährigen unterscheiden“, erklärt sie.

Lange Fahrwege, ungewohnte Umgebung
Angela Schmid, eine betroffene Mutter, schildert, welche Probleme sich in den Ferien und an Fenstertagen in Sachen Betreuung auftun: Fahrwege werden länger, die Kids würden von fremden Pädagogen betreut, würden die anderen Mädchen und Buben nicht kennen. Unterm Strich sei in den rund 140 privaten Einrichtungen die Flexibilität höher, der Erhalt dieser wünschenswert. „Dafür müsste das Land aber auch 2026 den Förderbeitrag von rund 3,3 Millionen übernehmen“, fordert Auer. Ansonsten würde der Beitrag von 50 auf 250 Euro im Monat steigen – für die meisten sei das nicht zu bezahlen.

