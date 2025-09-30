Florianis rückten wegen Ölteppich im Bodensee an

An dem Motorschiff wurde am Montag gegen 13 Uhr im Bregenzer Hafen am Wartungssteg gearbeitet. Im Zuge dessen wurde die Bilge ausgepumpt. Dabei ereignete sich dann der Unfall: Weil der Verschluss der Absaugvorrichtung vermutlich verschmutzt war, kam es zu einer „Fehlfunktion“, wie die Polizei berichtet: Ein Teil des Öl-Wasser-Geschmisches gelangte aus dem Schlauch in den Bodensee.

Dank des raschen und gut koordinierten Einsatzes der Feuerwehren konnte der entstandene Ölteppich gebunden und eine weitere Umweltbeeinträchtigung verhindert werden. Im Einsatz waren Florianijünger aus Bregenz und Hard sowie der Illwerke vkw. Auch die Wasserpolizei war vor Ort. Verletzt wurde zum Glück niemand.