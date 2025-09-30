Vorteilswelt
„Eigener Wunsch“

Altach verliert überraschend seinen Sportchef

Vorarlberg
30.09.2025 19:25
Tobias Thies (l.) verlässt die Rheindürfler.
Tobias Thies (l.) verlässt die Rheindürfler.(Bild: SCR Altach)

Das kommt doch aus heiterem Himmel! Nach einem guten Saisonstart – inklusive eines Remis gegen Serienmeister St. Pölten in der vorigen Runde – und aktuell Tabellenrang vier verlässt Altachs Sportchef Tobias Thies den Vorarlberger Bundesligisten. 

Seit 2019 war Tobias Thies fester Bestandteil des Vorarlberger Frauenfußballs. Damals trat der Schweizer sein Amt als sportlicher Leiter beim FFC Vorderland, aus dem die Frauenabteilung der Rheindörfler hervorging, an. Während seiner Amtszeit konnten die Rheindörflerinnen zweimal Rang drei in der Bundesliga holen und erreichte im Sommer 2023 erstmals das Finale des ÖFB-Cups. Im Mai 2023 fügte man Serienmeister zudem die erste Niederlage in der Bundesliga zu, nachdem die Niederösterreicherinnen davor 78 von 79 Partien gewinnen konnten und nur einmal remisierten.

Altachs Abordnung bei der Bruno Gala 2023: Nach Oliver Jakon, Sandra Aloi, Sarah Schneider und ...
Altachs Abordnung bei der Bruno Gala 2023: Nach Oliver Jakon, Sandra Aloi, Sarah Schneider und Eileen Campbell (v.l.) verlässt nun auch Sportchef Tobias Thies die Rheindörfler Damenabteilung.(Bild: GEPA)

„Jeder weiß, worauf es ankommt“
„Nach sechs intensiven und schönen Jahren habe ich mich dazu entschlossen, meine Funktion als Sportchef der Frauenmannschaft des SCR Altach niederzulegen“, wird der 33-Jährige in einer Vereinsaussendung zitiert. „Mein Rücktritt erfolgt zu einem Zeitpunkt, der für mich persönlich und für das Team absolut stimmig ist. Nach dem größten Umbruch seit Bestehen der Frauenmannschaft ist es gelungen, ein konkurrenzfähiges Team aufzustellen – was für viele überraschend kam. Der Staff arbeitet auf höchstem Niveau, mit großem Zusammenhalt und klaren Strukturen. Jeder weiß, worauf es ankommt.“

Zeitpunkt des Abgangs verwundert
Trotz allem verwundert der Zeitpunkt des Abgangs etwas, steht doch bereits am Samstag das Heimspiel gegen die Vienna an. Wer Thies nachfolgt, ist derzeit noch offen, soll laut den Klubverantwortlichen aber möglichst zeitnah geklärt werden.

