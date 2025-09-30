Altach verliert überraschend seinen Sportchef

„Jeder weiß, worauf es ankommt“

„Nach sechs intensiven und schönen Jahren habe ich mich dazu entschlossen, meine Funktion als Sportchef der Frauenmannschaft des SCR Altach niederzulegen“, wird der 33-Jährige in einer Vereinsaussendung zitiert. „Mein Rücktritt erfolgt zu einem Zeitpunkt, der für mich persönlich und für das Team absolut stimmig ist. Nach dem größten Umbruch seit Bestehen der Frauenmannschaft ist es gelungen, ein konkurrenzfähiges Team aufzustellen – was für viele überraschend kam. Der Staff arbeitet auf höchstem Niveau, mit großem Zusammenhalt und klaren Strukturen. Jeder weiß, worauf es ankommt.“