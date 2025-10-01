Florianieinsatz wegen Küchenbrand in Bludenz

Die Hausbewohnerin war zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht zu Hause, wurde jedoch telefonisch von den Einsatzkräften erreicht und kehrte wenige Minuten später zurück, um die Wohnungstür zu öffnen. Die Feuerwehr brachte die angekokelten Gegenstände von der Herdplatte ins Freie und belüftete die Wohnung anschließend mithilfe eines Ventilators.