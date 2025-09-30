Neos haben weitere Fragen bei Führerschein-Causa

„Auffällige Entwicklung“

Neben den offenen Fragen zur politischen Verantwortung weisen die Pinken auf eine auffällige Entwicklung in den Rechenschaftsberichten der vergangenen Jahre hin: Während die Durchfallquote bei Führerscheinprüfungen kontinuierlich gestiegen ist, ist die Zahl der verkehrs- und kraftfahrtechnischen Gutachten stark zurückgegangen. So gab es 2016 noch 229 Gutachten, 2023 nur mehr 157 und 2024 lediglich 43.