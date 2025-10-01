Ein Coach mit ganz viel Leidenschaft

Tugberk Tanrivermis schaut sich seine Trainings nicht von der Seitenlinie an. Der neue Coach von SW Bregenz bewegt sich bei den Spielformen mitten im Geschehen, motiviert, unterbricht, erklärt, bewertet. „Ich bin dort, wo die Mannschaft ist, ab jetzt bin ich der Verantwortliche für alles Gute und Schlechte, was hier passiert“, erklärt der 35-Jährige, „ich will den Spielern helfen, besser zu werden. Mit der richtigen Mentalität, Leidenschaft, Kampf und viel Laufbereitschaft. Ich will, dass die Spieler das Gefühl haben, dass sie alles schaffen können. Aber dafür braucht es Selbstvertrauen, und das bekommt man nur mit Siegen.“ Und die fehlen eben in Bregenz in der Liga schon seit dem letzten März. 17 Spiele sind es mittlerweile in Folge, in denen die Schwarz-Weißen nicht als Gewinner vom Platz gehen konnten. Zwar gab man am vergangenen Spieltag mit dem Remis gegen Austria Salzburg endlich die Rote Laterne ab, ein größeres Erfolgserlebnis konnten die Festspielstädter in der Liga aber schon lange nicht mehr verbuchen.