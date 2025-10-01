Feuer-Alarm auf Straße: Mülltonne in Flammen

Schock in den Morgenstunden auf dem Weg in die Arbeit am Mittwoch in Wien-Döbling: Mitten an der Ecke Heiligenstädter Straße/Döblinger Hauptstraße loderten Flammen aus einer Mülltonne – dichter Rauch stieg auf, der bereits von Weitem sichtbar war.
„Es dürfte sich hier durch einen weggeworfenen Akku leicht brennbares Material entzündet haben“, erklärte Polizeisprecherin Irina Steirer auf Nachfrage der „Krone“. Die Exekutive war rasch vor Ort und sorgte für Sicherheit.
Verwirrte Anrainer und Berufstätige blieben kurz stehen, ein Leserreporter zückte anschließend sein Handy und hielten die spektakulären Szenen fest. Zum Glück wurde niemand verletzt.
Es wird einmal mehr davor gewarnt, Akkus und Batterien unsachgemäß zu entsorgen – sie können zur tickenden Zeitbombe im Restmüll werden.
Kommentare
