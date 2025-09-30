CL conference TICKER
LIVE: Alaba in Real’s starting eleven against Kairat!
Second matchday in the league phase of the 2025/26 Champions League season: Kairat Almaty and Real Madrid as well as Atalanta Bergamo and Club Brugge face off in the early conference. We'll be reporting live (see below).
Here is the LIVETICKER:
Real will be looking to add to their 2-1 win over Olympique Marseille, which was secured with a brace from Kylian Mbappe. The cumulative market value of all the Kazakhs' players is just 12.73 million euros, while the Madrilenians have a squad value of 1.40 billion euros.
Club Brugge will be looking to extend their run of success at European level after four qualifying wins, two against Salzburg, plus the opening 4:1 against Monaco in the game at Atalanta Bergamo.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
