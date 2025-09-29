Die Violine im Zentrum des ersten Abokonzerts

Keinen Wunsch offen ließ hingegen der Programmpunkt nach der Pause. Noch nicht zwanzigjährig schrieb Schubert seine Fünfte Sinfonie, ganz im Geist der Wiener Klassik. Lorenza Borroni, die im „Chamber Orchestra of Europe“ noch mit Claudio Abbado und Nikolaus Harnoncourt gearbeitet hat, fand zusammen mit dem SOV den für dieses Werk so stimmigen duftigen Klang, nicht ohne das Menuett auftrumpfen zu lassen. Und noch einmal seien dem SOV-Rosen gestreut für sein kammermusikalisch feines und präzises Zusammenspiel. Das Publikum spendete höflichen Beifall. Kaum Bravos, aber auch keine Buhs für das in den anschließenden Gesprächen so einhellig abgelehnte Violinkonzert.