„Habe schon ein bisschen ins Jenseits geschaut“

Kollaps durch Schmerzmittel

Problem war, dass es damals sehr lange dauerte, bis eine Ärztin vor Ort war. „Die musste mir dann so viel Schmerzmittel spritzen, dass ich kollabiert bin“, verrät „Kitti“, der mit seinem Sieg auf der „Stelvio“-Piste von Bormio am 28. Dezember 2001 der bis heute letzte Vorarlberger ist, der eine Abfahrt im Weltcup gewinnen konnte. Trotz monatelanger Therapie musste er im April 2004 seine Karriere beenden.