Ex-Abfahrer gesteht:

„Habe schon ein bisschen ins Jenseits geschaut“

Vorarlberg
29.09.2025 18:25
Hannes Trinkl, Christian Greber, Fritz Strobl, Klaus Kröll und Stephan Eberharter (v. l.) bei ...
Hannes Trinkl, Christian Greber, Fritz Strobl, Klaus Kröll und Stephan Eberharter (v. l.) bei den Olympischen Spielen 2002 in Salt Lake City.(Bild: Birbaumer Christof)

„Das hat mich schon extrem traumatisiert und ich hatte mit dem Erlebten noch Wochen später massiv zu kämpfen – ganz abgesehen von der Schwere der Verletzung!“ Mit diesen Worten zu seinem schweren Trainingssturz im Oktober 2002 lässt Ex-ÖSV-Abfahrer Christian Greber in einem neuen Buch aufhorchen.

„Die Verletzung war so schwer, dass ich oben am Gletscher ums Überleben gekämpft und schon ein bisschen ins Jenseits hinübergeschaut habe“, erinnert sich Christian Greber in dem Buch „Spuren im Schnee“, das anlässlich des 90-jährigen Bestehens des SV Mellau am vergangenen Samstag im randvollen Dorfsaal präsentiert wurde.

Bei der Weltcupabfahrt in Bormio feierte Christian Greber am 28. Dezember 2001 seinen ersten und ...
Bei der Weltcupabfahrt in Bormio feierte Christian Greber am 28. Dezember 2001 seinen ersten und einzigen Weltcupsieg und wurde von Fritz Strobl (r.) und Stephan Eberharter (r.) gefeiert.(Bild: AP/ANDREA RUSTIONI)
Nach der schweren Verletzung im Oktober 2002 musste der Mellauer zwar seine Karriere beenden, ...
Nach der schweren Verletzung im Oktober 2002 musste der Mellauer zwar seine Karriere beenden, die Liebe zum Skisport ging aber nie verloren.(Bild: Birbaumer Christof)
Und im Jänner 2003 holte er die Hochzeit mit seiner Conny nach – die war ursprünglich für den ...
Und im Jänner 2003 holte er die Hochzeit mit seiner Conny nach – die war ursprünglich für den Tag nach dem schweren Sturz geplant gewesen.(Bild: Birbaumer Christof)

Am 8. Oktober 2002, nur einen Tag vor der standesamtlichen Hochzeit mit seiner schwangeren Lebensgefährtin Conny, war der damals 30-Jährige am Pitztaler Gletscher beim Super-G-Training schwer gestürzt und hatte eine Luxation des linken Knies erlitten. „Da bekam ich es wirklich mit der Angst zu tun, dass ich es nicht mehr lebend ins Tal schaffe und dass ich meinen Nachwuchs nicht sehen werde.“

Kollaps durch Schmerzmittel
Problem war, dass es damals sehr lange dauerte, bis eine Ärztin vor Ort war. „Die musste mir dann so viel Schmerzmittel spritzen, dass ich kollabiert bin“, verrät „Kitti“, der mit seinem Sieg auf der „Stelvio“-Piste von Bormio am 28. Dezember 2001 der bis heute letzte Vorarlberger ist, der eine Abfahrt im Weltcup gewinnen konnte. Trotz monatelanger Therapie musste er im April 2004 seine Karriere beenden.

Spannende Lektüre 
Grebers ganze Geschichte und zahlreiche weitere zu Mellaus Sportlern, aber auch zur Historie des Skivereins finden sich in dem über 170 Seiten starken Jubiläumsbuch, das ab sofort bei Sport Broger, Sport Natter, bei der Raiffeisenbank Bezau Mellau Bizau sowie bei Behmann in Egg erhältlich ist. 

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Vorarlberg
Ex-Abfahrer gesteht:
„Habe schon ein bisschen ins Jenseits geschaut“
Prozess in Feldkirch
Freispruch für vermeintlichen „Po-Trommler“
Erstes Halbjahr 2025
Hypo Vorarlberg mit weniger Gewinn
SOV im Festspielhaus
Die Violine im Zentrum des ersten Abokonzerts
Danke, Feuerwehr!
Wiener Kaiser Wiesn: 1,22 für die Feuerwehr
