Hypo Vorarlberg mit weniger Gewinn

„Steuern mit Augenmaß“

Die Risikovorsorgen sowie Wertminderungen finanzieller Vermögenswerte lagen im ersten Halbjahr 2025 bei 10,4 Millionen Euro (30. Juni 2024: 14,3 Millionen Euro). Für alle erkennbaren Risiken habe man ausreichend Vorsorge getroffen, hieß es seitens der Bank. Für das Gesamtjahr sei eine weiter positive Entwicklung beim Provisionsgeschäft zu erwarten, während das Zinsergebnis durch die geldpolitischen Rahmenbedingungen belastet bleibe und steigende Personal- und Sachkosten das Ergebnis dämpften. Das wirtschaftliche Umfeld sei nach wie vor herausfordernd, man steuere die Bank „weiterhin mit Augenmaß“, meinte der Vorstandsvorsitzende Michel Haller.