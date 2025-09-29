Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erstes Halbjahr 2025

Hypo Vorarlberg mit weniger Gewinn

Vorarlberg
29.09.2025 16:45
Die Hypo Vorarlberg mit Hauptsitz in Bregenz wurde 1897 vom Vorarlberger Landtag gegründet. Seit ...
Die Hypo Vorarlberg mit Hauptsitz in Bregenz wurde 1897 vom Vorarlberger Landtag gegründet. Seit 1996 ist sie eine Aktiengesellschaft mit dem Land Vorarlberg als Mehrheitseigentümer.(Bild: Hypo Bank Vorarlberg)

Im Vergleich zum Vorjahr sank das Ergebnis der Hypo Vorarlberg nach Steuern von 45,8  Euro auf 41,5 Millionen Euro. Vor Steuern betrug das Ergebnis 53,4 Millionen Euro (2024: 58,4 Millionen Euro). Der Vorstand sprach von einem „soliden Ergebnis“ im „anspruchsvollen Marktumfeld“. 

0 Kommentare

Die Geschäfte der Hypo Vorarlberg sind stark von externen Faktoren abhängig. Beim Zinsüberschuss beispielsweise machten sich die EZB-Zinssenkungen bemerkbar, der Zinsüberschuss sank um 11,8 Prozent auf 102,9 Millionen Euro. Zufriedener war man mit dem Provisionsgeschäft, das dank höherer Provisionserträge aus dem Wertpapiergeschäft und dem Zahlungsverkehr um 4,3 Prozent auf 18,6 Millionen Euro wuchs.

Bei Finanzierungen im Privatkundenbereich sei eine gestiegene Nachfrage spürbar, Unternehmen seien bei Investitionen eher zurückhaltend. Die Darlehen an Kunden legten leicht auf 11 Milliarden Euro (plus 1 Prozent zum Juni 2024) zu, die Verbindlichkeiten lagen bei gut 7,8 Milliarden Euro (2024: 7,6 Milliarden Euro). Die Kernkapitalquote (CET1) betrug 14,76 Prozent.

„Steuern mit Augenmaß“
Die Risikovorsorgen sowie Wertminderungen finanzieller Vermögenswerte lagen im ersten Halbjahr 2025 bei 10,4 Millionen Euro (30. Juni 2024: 14,3 Millionen Euro). Für alle erkennbaren Risiken habe man ausreichend Vorsorge getroffen, hieß es seitens der Bank. Für das Gesamtjahr sei eine weiter positive Entwicklung beim Provisionsgeschäft zu erwarten, während das Zinsergebnis durch die geldpolitischen Rahmenbedingungen belastet bleibe und steigende Personal- und Sachkosten das Ergebnis dämpften. Das wirtschaftliche Umfeld sei nach wie vor herausfordernd, man steuere die Bank „weiterhin mit Augenmaß“, meinte der Vorstandsvorsitzende Michel Haller.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
11° / 14°
Symbol bedeckt
Bludenz
11° / 17°
Symbol bedeckt
Dornbirn
12° / 17°
Symbol bedeckt
Feldkirch
11° / 18°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
US-Präsident Donald Trump hat vor seinem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin ...
Vor Netanyahu-Empfang
Geisel-Familien appellieren an Trumps „Macht“
Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
135.871 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
132.366 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
129.090 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1574 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1407 mal kommentiert
Freisprüche im Wiener Landl.
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1303 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Mehr Vorarlberg
Erstes Halbjahr 2025
Hypo Vorarlberg mit weniger Gewinn
SOV im Festspielhaus
Die Violine im Zentrum des ersten Abokonzerts
Danke, Feuerwehr!
Wiener Kaiser Wiesn: 1,22 für die Feuerwehr
Vorarlbergs Gipfel
Woher kommt eigentlich der Name …?
Ministerium am Zug
Bodenseeschnellstraße weiter in Prüfung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf