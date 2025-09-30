Bregenz holt alten Bekannten in die Liga zurück

Am Samstag hatte Zweitligist SW Bregenz die Trennung von Trainer Regi van Acker bekannt gegeben. Nun steht sein Nachfolger fest und das ist ein alter Bekannter in der zweithöchsten Spielklasse: Tuğberk Tanrıvermiş!
Der 35-Jährige war bereits von Oktober 2024 bis Mai 2025 beim SKN St. Pölten auf der Trainerbank gesessen und hatte dabei im Durchschnitt immerhin zwei Punkte pro Partie geholt. Zuletzt war der Türke, der auch schon als Co-Trainer bei Galatasaray Istanbul und als Jugendcoach bei der AS Roma gearbeitet hat, in Slowenien beim NK Maribor unter Vertrag. Dort musste er aber nach nur fünf Meisterschaftsrunden und dem Ausscheiden in der UEFA Conference League-Quali gegen den Paksi FC (Ung) gehen.
„Tuğberk ist mit seinen erst 35-Jahren ein bereits sehr erfahrener Trainer und Fußballexperte, der nicht nur als Co-Trainer unter Fatih Termin und Igor Tudor, oder als U18 Trainer der AS Roma, als Jose Mourinho dort Cheftrainer war, Erfahrungen sammeln konnte, sondern auch bereits unsere Liga kennt. Er hat uns mit seinen Ideen überzeugt, wir sind glücklich, dass wir ihn nach Bregenz holen und in so kurzer Zeit die vakante Trainerposition besetzen konnten“, wird der Bregenzer Vorstand in einem Instagram-Posting zitiert.
