Bregenz holt alten Bekannten in die Liga zurück

Der 35-Jährige war bereits von Oktober 2024 bis Mai 2025 beim SKN St. Pölten auf der Trainerbank gesessen und hatte dabei im Durchschnitt immerhin zwei Punkte pro Partie geholt. Zuletzt war der Türke, der auch schon als Co-Trainer bei Galatasaray Istanbul und als Jugendcoach bei der AS Roma gearbeitet hat, in Slowenien beim NK Maribor unter Vertrag. Dort musste er aber nach nur fünf Meisterschaftsrunden und dem Ausscheiden in der UEFA Conference League-Quali gegen den Paksi FC (Ung) gehen.