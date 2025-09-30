Geschäftsmann soll Gelder abgezweigt haben

Handwerksbetrieb gemeinsam gegründet

Der Angeklagte, der für die Verrechnung zuständig war, betont am Montag vor dem Schöffengericht Feldkirch, dass zwischen ihm und seinem langjährigen Freund und Geschäftspartner ein enges Vertrauensverhältnis bestanden habe. „Wir hatten 2011 den im Bezirk Dornbirn ansässigen Handwerksbetrieb gemeinsam gegründet. Ich war für die Verrechnung zuständig und mein Kompagnon für die Tischlerei“, so der Beschuldigte in der Verhandlung. Da man sich schon ewig kannte, hätte man sich quasi blind vertraut. Beispielsweise habe man sich auch gegenseitig immer wieder mit Geld ausgeholfen.