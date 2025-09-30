Geschäftsmann soll Gelder abgezweigt haben

Ein 50-jähriger Vorarlberger muss sich derzeit am Schöffengericht in Feldkirch verantworten, weil er seinen Geschäftspartner gelinkt und Gelder veruntreut haben soll.
Laut Vorwurf des Staatsanwaltes soll der Angeklagte vor neun Jahren mit den Veruntreuungen begonnen haben. Im Zentrum steht eine Bargeldsumme von 30.000 Euro, die der Mann nach eigenen Angaben mit Vollmacht für seinen Geschäftspartner behoben und übergeben habe. Doch dieser bestreitet den Erhalt des Geldes. Nachdem die gemeinsam gegründete Firma im Bezirk Dornbirn nach vier Jahren aufgelöst worden war, fielen zudem Unstimmigkeiten in der Buchhaltung auf. Seit drei Jahren ermitteln die Behörden bereits, während sich die beiden Parteien Vorwürfe und Rechtfertigungen gegenseitig zuschieben.
Handwerksbetrieb gemeinsam gegründet
Der Angeklagte, der für die Verrechnung zuständig war, betont am Montag vor dem Schöffengericht Feldkirch, dass zwischen ihm und seinem langjährigen Freund und Geschäftspartner ein enges Vertrauensverhältnis bestanden habe. „Wir hatten 2011 den im Bezirk Dornbirn ansässigen Handwerksbetrieb gemeinsam gegründet. Ich war für die Verrechnung zuständig und mein Kompagnon für die Tischlerei“, so der Beschuldigte in der Verhandlung. Da man sich schon ewig kannte, hätte man sich quasi blind vertraut. Beispielsweise habe man sich auch gegenseitig immer wieder mit Geld ausgeholfen.
Geld für angeblichen Wohnungsbau
Auch im Falle der 30.000 Euro sei es ähnlich gewesen: Sein Kompagnon habe ihm seinerzeit eine Spezialvollmacht gegeben, um das Geld für den Bau einer Wohnung zu verwenden. Warum er nun von seinem ehemaligen Geschäftspartner und Freund derart belastet wird, wisse er nicht, so der 50-Jährige in der Verhandlung. Weitere Zeugen sollen jetzt Licht ins Dunkel bringen. Der Prozess wurde bis auf Weiteres vertagt. Für den Angeklagten gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.