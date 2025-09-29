Woher kommt eigentlich der Name …?

Wer die schönen Herbsttage zu einer ausgedehnten Wanderung nutzt, um die sich einfärbende Landschaft zu genießen, wer eine Bergtour unternimmt, weil nur zu dieser Zeit die glasklare Luft einen vollendet schönen Fernblick erlaubt, der stößt unweigerlich auf Namen, über die er gar nicht nachdenkt. Weil sie so geläufig sind. Bekannt, seit man denken kann. Aber woher kommen unsere Bergnamen? Was hat es mit dem Ardetzenberg auf sich? Woher stammt eigentlich das Wort Arlberg und woher das Wort Zitterklapfen? Diese Fragen hat sich schon im Jahr 1923 ein Herr Josef Zösmair gestellt, ein Schulrat und Professor am „Staatsgymnasium zu Feldkirch“, und darüber ein Buch verfasst: „Die Bergnamen Vorarlbergs möglichst auf urkundlicher Grundlage erklärt“. Zösmair gehörte jener Generation von Pionieralpinisten an, die mit dem Namen John Sholto Douglass eng verbunden sind. „Als ich im Herbst 1872 nach Feldkirch kam, gelangte das Bergsteigen und das Alpenvereinswesen erst in Aufschwung (...)“, schreibt er im Vorwort. „Damals galt die Ersteigung des Dreischwesterngipfels bei Feldkirch-Frastanz geradezu als ein Ereignis.“