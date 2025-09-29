Bodenseeschnellstraße weiter in Prüfung

Gut fünf Monate nachdem die Asfinag das Vorprojekt zum Vorarlberger Straßenbauprojekt Bodensee-Schnellstraße (S18) beim zuständigen Verkehrsministerium eingereicht hat, läuft dort nach wie vor die Prüfung der Unterlagen. Ein Zeitpunkt für die Einreichung zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) sei derzeit noch offen, hieß es am Montag aus dem Verkehrsministerium.