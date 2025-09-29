Bodenseeschnellstraße weiter in Prüfung

Ein Zeitpunkt für die Einreichung zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist nach Angaben des Verkehrsministeriums offen. Die Kosten für die 8,5 Kilometer lange hochrangige Verbindung zwischen den Autobahnen der Schweiz und Österreichs belaufen sich aktuell auf rund 2,1 Milliarden Euro.
Gut fünf Monate nachdem die Asfinag das Vorprojekt zum Vorarlberger Straßenbauprojekt Bodensee-Schnellstraße (S18) beim zuständigen Verkehrsministerium eingereicht hat, läuft dort nach wie vor die Prüfung der Unterlagen. Ein Zeitpunkt für die Einreichung zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) sei derzeit noch offen, hieß es am Montag aus dem Verkehrsministerium.
Wallner: UVP-Einreichung für 2028 angestrebt
Die Vorprojektsprüfung werde noch einige Zeit beanspruchen. Währenddessen hatte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) vor kurzem bei einem Besuch in der benachbarten Schweiz erklärt, dass die Mitglieder der schwarz-blauen Landesregierung die UVP-Einreichung für 2028 anstreben würden.
Weil die Kosten der S18 wesentlich vom Umsetzungszeitpunkt und der wirtschaftlichen Entwicklung bis dahin abhingen, gebe es „in dieser sehr frühen Planungsphase“ weiter lediglich eine Grobkostenschätzung unter Zugrundelegung eines fiktiven Baubeginns und Bauablaufes, hieß es aus dem Ministerium. Diese Kostenschätzung belaufe sich aktuell auf etwa 2,1 Milliarden Euro.
