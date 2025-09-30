Akku in Müllberg: Brand bei Entsorgungsunternehmen

Akku wohl Brandursache

Verletzt wurde zum Glück niemand. Neben den Feuerwehren aus der Region waren auch die Polizei sowie die Rettung vor Ort. Der entstandene Schaden soll sich in Grenzen halten. „Laut aktuellem Stand kann ein im Müll befindlicher Akku, der sich entzündet hatte, als Brandursache angenommen werden“, heißt es vonseiten der Polizei