„Ich versprech‘ euch, ich spreng‘ den Automaten“

Ungehalten reagierte ein Mann, der nach eigenen Angaben Geld in einen Zigarettenautomaten in Traiskirchen eingeworfen hat und es am nächsten Tag von der Trafik zurückforderte. Der Angestellte vertröstete ihn – er müsse auf den Techniker warten. Mit dem Versprechen, den Automaten zu sprengen, verließ er die Trafik. Fahndung.
Der Vorfall soll sich bereits am 22. August ereignet haben. Mehr als einen Monat später fahndet nun die Polizei nach dem Mann, der in einer Trafik in Traiskirchen die Drohung ausgestoßen haben soll, den Zigarettenautomaten in die Luft zu sprengen. Wer den Mann gesehen habe oder Hinweise zum Aufenthalt des Mannes geben könne, werde gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Traiskirchen unter der Telefonnummer 059133/3313 zu melden.
Automat hätte Geld gefressen
Der Verdächtige meinte, dass er am Vorabend versuchte, sich Zigaretten vom Automaten zu kaufen. Obwohl er das Geld eingeworfen habe, seien weder Zigaretten noch das Geld zurückgekommen.
Keine Drohung, ein Versprechen!
Der Angestellte der Trafik hätte ihm darauf erklärt, dass er auf den Techniker warten müsse, um das Geld zu bekommen. Der Mann soll dann nur mehr ungehalten reagiert haben: „Dann spreng‘ ich euch den Automaten in die Luft!“ Der Mitarbeiter forderte ihn auf, Drohungen zu unterlassen, wobei der Verdächtige in Rage nur mehr entgegnete haben soll, dass dies keine Drohung, sondern ein Versprechen sei. Dann soll er schnellen Fußes das Geschäftslokal verlassen haben.
