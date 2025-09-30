„Ich versprech‘ euch, ich spreng‘ den Automaten“

Keine Drohung, ein Versprechen!

Der Angestellte der Trafik hätte ihm darauf erklärt, dass er auf den Techniker warten müsse, um das Geld zu bekommen. Der Mann soll dann nur mehr ungehalten reagiert haben: „Dann spreng‘ ich euch den Automaten in die Luft!“ Der Mitarbeiter forderte ihn auf, Drohungen zu unterlassen, wobei der Verdächtige in Rage nur mehr entgegnete haben soll, dass dies keine Drohung, sondern ein Versprechen sei. Dann soll er schnellen Fußes das Geschäftslokal verlassen haben.