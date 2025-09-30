Mit diesen Ausstellern sind Sie bestens beraten

Vorteilswelt
30.09.2025
Bei den „Krone“-Gesund-Tagen von 9. bis 11. Oktober verwandelt sich die gesamte Erdgeschoß-Fläche der PlusCity in eine große Gesundheitswelt. Täglich ab 10 Uhr warten Aussteller mit Beratungen, die Gesundheitsstraße mit gratis Checks und ab 14 Uhr gibt’s an allen drei Tagen zusätzliches Rahmenprogramm, wie Vorträge, Talks und mehr. Hier alles im Überblick, sortiert nach Plätzen:

DaVinci-Platz:

  • Diakoniewerk Gallneukirchen
  • FH Gesundheitsberufe OÖ mit Alterssimulator, Tremor-Handschuhe, VR-Simulationen (nur am 10.10.)
  • OÖ Pflege- und Betreuungsmanagement GmbH

„Krone“-Gesundheitsstraße mit gratis Checks vom DaVinci-Platz bis zum Marcusplatz:

  • Cholesterin Allianz (nur am 9.10.): Cholesterin-Austestung
  • Geben für Leben (nur am 11.10.): Stammzellen-Typisierungsaktion – mit einem einfachen Mundabstrich retten wir eventuell das Leben vom schwer erkrankten Jakob (7) aus Sierning!
  • Bundesverband Rettungsdienst (BVRD.at): Check folgt
  • Genspeed: Vitaminmangel- und FSME-Test
  • Richter Pharma: Begutachtung des Genspeed-Tests und Beratung zu supamun-Produkten, die man sich im Anschluss in der Christophorus-Apotheke abholen kann.
  • Merkur Versicherung: Körperwert-Analysen inkl. Coaching (Wasser-, Muskel- und Fettanteil) sowie Chairmassagen
  • OÖ Samariterbund: Rettungsauto erkunden und in die spannende Welt der Samariter eintauchen
  • LIWEST (im Shop im 1. OG): Gratis Workshops zum Thema Sicherheit im Internet – Betrügern im Netz auf die Spur kommen, Kinderschutz, Phishing-Mails erkennen und digitale Daten richtig schützen.

Ausstellerbereich vom Marcusplatz bis zum Palmenplatz:

  • Bagus Hörsysteme
  • Verein „Von Ohr zu Ohr“
  • Verein Niere
  • Healthy Living (Hyla)
  • Fred Oliver Braunesberger HandelsgmbH (Infrarotkabinen)
  • OÖ Pensionistenverband
  • Barmherzige Brüder Linz
  • ProMente (nur am 10.10. und 11.10.)
  • Notariatskammer OÖ
  • Wildpilz
  • „Krone“-Kundenservice (Anlaufstelle für Abos und mehr)

Palmenplatz:

  • Vortragsbühne (täglich ab 14 Uhr Vorträge, Star-Talks und Kabarett)
  • „Krone“-Infocorner (Infos zu den Gesund-Tagen, Goodies und Wellness-Gewinnspiel)
  • Arbeiterkammer OÖ
  • Tempur Schlafsysteme

Alle Infos zu den „Krone“-Gesund-Tagen und zum Gewinnspiel finden Sie hier laufend ergänzt: krone.at/gesund-tage.

