Mit diesen Ausstellern sind Sie bestens beraten

Bei den „Krone“-Gesund-Tagen von 9. bis 11. Oktober verwandelt sich die gesamte Erdgeschoß-Fläche der PlusCity in eine große Gesundheitswelt. Täglich ab 10 Uhr warten Aussteller mit Beratungen, die Gesundheitsstraße mit gratis Checks und ab 14 Uhr gibt’s an allen drei Tagen zusätzliches Rahmenprogramm, wie Vorträge, Talks und mehr. Hier alles im Überblick, sortiert nach Plätzen: