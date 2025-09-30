Alle Zeiten der Vortragsbühne hier im Überblick

„Krone“-Leser wissen, dass die PlusCity von 9. bis 11. Oktober nicht nur viele Aussteller, eine Gesundheitsstraße mit gratis Checks und einige weitere Highlights bietet, sondern es auch auf der Vortragsbühne am Palmenplatz interessant wird. Freuen Sie sich auf diese Vortragenden und ihre interessanten Themen:
Donnerstag, 9. Oktober:
14 Uhr: Offizielle Begrüßung mit Isabel Hahn (Marketingleiterin PlusCity), Alexandra Halouska (Chefredakteurin „OÖ-Krone“)
14.30 Uhr: Schlaf (Mag. Andreas Roth, Tempur Schlafsysteme)
15 Uhr: Der „Beste-Hilfe-Kurs“ (Dr. Fritz Firlinger, Christoph Macho, FF MED Academy)
15.45 Uhr: Shiatsu & Körperbewusstsein: Berührung als Tor zur inneren Freiheit (Dr. Angela Huemer)
16.30 Uhr: Lipidstoffwechsel (Univ. Prof. Martin Clodi, Cholesterin Allianz)
17.15 Uhr: Star-Talk mit Walter Ablinger – Stärker als das Hindernis: Sport, Träume und Erfolge nach dem Unfall
18.15 Uhr: Star-Talk mit Lukas Kaufmann – Leidenschaft, Ausdauer, Kraft
Freitag, 10. Oktober:
14.00 Uhr: Begrüßung
14.10 Uhr: Vorausschauend handeln: Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung & Testament – Ihr rechtlicher Weg zu Sicherheit und Vermögensweitergabe (Mag. Reinhild Schober-Hohla, Notariatskammer OÖ)
14.35 Uhr: Phishing, Fake News und Mobbing (LIWEST)
15.10 Uhr: Vereinbarkeit von Beruf & Angehörigenpflege – Die AK an Ihrer Seite (Andreas Stangl, Mag. Heidemarie Staflinger, Mag. Xhevahir Rrahimi, AK OÖ)
16 Uhr: Landesrat Dr. Christian Dörfl im Interview
16.20 Uhr: Schlaf (Mag. Andreas Roth, Tempur Schlafsysteme)
16.50 Uhr: Audiotherapie (Verena Novak, Bagus Hörsysteme)
17.30 Uhr: Mut zum Glück (Sabine Reichsthaler, kopfgarten Glückscampus)
(An diesem Tag wartet auch eine zusätzliche Bühne am DaVinci-Platz: Ab 13 Uhr mit Schwerpunkt zu Pflege & Sozialem.)
Samstag, 11. Oktober:
14 Uhr: Begrüßung
14.15 Uhr: Nierenkrank – Was nun? (Rudolf Brettbacher, Verein Niere)
15 Uhr: Star-Talk mit Jahrhundert-Goalie Michael Konsel
15.50 Uhr: Schlaf (Mag. Andreas Roth, Tempur Schlafsysteme)
16.20 Uhr: Fit für den Ernstfall – Notfallkompetenz 60+ (Clemens Kaltenberger, Bundesverband Rettungsdienste)
17 Uhr: Gesundheits-Kabarett mit den Comedy Hirten
Klicken Sie sich weiter rein und informieren Sie sich zum Ausstellerverzeichnis und nehmen Sie auch am Wellness-Gewinnspiel teil. Alle Infos zu den „Krone“-Gesund-Tagen finden Sie auf krone.at/gesund-tage. Wir freuen uns auf Sie!
